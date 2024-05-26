Türkiye Kalite Derneği (KalDer) İzmir Şubesi, her yıl düzenlediği Mükemmelliği Arayış Sempozyumu'nun (MAS) 24'üncüsünü gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bu yıl 5 Haziran tarihinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek sempozyum, bölgenin en büyük organizasyonlarından biri olarak dikkat çekiyor.

Ege Bölgesi ve İzmir'in sanayi, ticaret, hizmet ve kamu sektörlerinin üst düzey yöneticileri ile akademisyenlerini bir araya getiren Mükemmelliği Arayış Sempozyumu, alanında uzman konuşmacıları ve zengin içeriğiyle katılımcılara önemli bir deneyim sunuyor.

Çeşitli ödüller sahiplerini bulacak

Bu yıl sempozyumun ana teması "Raf Ömrü" olarak belirlendi. Geçen yıl Manisa'da gerçekleştirilen sempozyumun ardından İzmir'e geri dönüş yapan KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ünlü, gerçekleştirilecek etkinlik hakkında şu açıklamalarda bulundu: "Geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik konularıyla birlikte teknolojik gelişmelerin markalar açısından değerlendirilmesine odaklanacağız. Ayrıca 'Yılın Başarılı Ekibi Ödülü' ve 'Ege Bölgesi Üstün Performans Ödülü' gibi prestijli ödüller de sahiplerini bulacak."

Sempozyuma bölgedeki önemli kurum ve kuruluşların yöneticilerinin ve iş dünyasının temsilcilerinin katılmasını beklediklerini belirten Ünlü, "Bölgemizin önde gelen kuruluşlarının tüm yöneticilerini ve iş dünyası temsilcilerini Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenleyeceğimiz sempozyumda ağırlamaktan mutluluk duyacağız" dedi.