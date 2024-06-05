Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatiliyle ilgili kamu çalışanları için 9 günlük bayram tatili imkânı sağladıklarını söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatiliyle ilgili de "Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. Böylelikle perşembe ve cuma günlerini de bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir tatil imkânı sağlamış oluyoruz. Kurban Bayramının şimdiden milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, demokrasilerin ilk ve öncelikli şartının halka hesap vermek olduğunu ifade etti. 22 yıla yaklaşan iktidarları döneminde 18 kez sandıkta millete hesap verdiklerine ve hepsinde de ibra olduklarına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, her yıl bütçe ve kesin hesap görüşmelerinde, millî iradenin tecelligahı olan Meclis'e hesap verdiklerini söyledi.

Bunların dışında 81 vilayetin tamamında katıldıkları toplantılarda ve mitinglerde doğrudan millete hesap verdiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye kazandırdıklarımız ortada olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 783 bin kilometrekare vatan toprağının her karışına, 85 milyon insanın her bir ferdine aynı nazarla yaklaştıklarını ve aşkla hizmet ettiklerini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Felaket tellallarına aldırmıyoruz, fitne tüccarlarına kulak asmıyoruz. Bahanelerin arkasına sığınmadan Türkiye'yi büyütmenin, kalkındırmanın ve daha da yüceltmenin mücadelesini veriyoruz. Hükûmetlerimizin ismini, milletimizin gönlüyle birlikte büyük bir başarı hikâyesi olarak siyaset literatürüne yazdıran temel vasfımız, işte budur. Hükûmet olarak yegâne referansımız hizmetlerimiz ve eserlerimizdir. Türkiye'ye kazandırdıklarımız ortadadır, hedeflerimiz ortadadır; milletimiz de yaptıklarımızı, yapacaklarımızı çok net biçimde görmektedir. Bizim için esas olan da zaten milletimizin takdiridir, duası ve kararıdır. Allah ömür verdikçe, 'bugün Hakk için, halk için ve Türkiye için ne yaptık' sorusunu kendimize sormaktan geri durmayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adalet hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesinin 2002'den beri üzerinde hep titizlikle durdukları bir konu olduğunu belirtti.

Son bir yılda teşkilatın fiziki altyapısını güçlendirmek için toplam 52 bin metrekare kapalı alana sahip 5 adalet sarayını hizmete açtıklarını, 11 ilde toplam 972 bin metrekare kapalı alana sahip adliye binasının inşaatına başladıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İki yeni adli tıp binasının inşaatını tamamladık, inşaatı ve proje çalışmaları devam eden adli tıp kurumu binası sayısı ise 5'tir. Bu dönemde toplam 11 bin 307 kişi kapasiteli 14 ceza infaz kurumu ile 2 denetimli serbestlik binası faaliyete geçti. Hâkim ve savcı sayımız 24 bin 829'a ulaştı. Son bir yılda toplam 2 bin 294 hâkim ve savcı ataması yaptık. Son bir yıllık süreçte alınan hâkim ve savcı adayı 1498 oldu. Aynı dönemde atanan yardımcı personel sayısı ise 20 bin 779'dur. Yargılamanın hızlandırılması için ilk derecede 168 adli, 9 idari olmak üzere toplam 177 mahkemenin yanı sıra, istinaf kanun yolu incelemelerinin daha hızlı sonuçlanması için 21 istinaf dairesi faaliyete geçirildi. Duruşmalara uzaktan katılımı sağlayan 386 SEGBİS cihazının kurulumu yapılmış ve 1 milyon 708 bin SEGBİS görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Kurulumu yapılan elektronik duruşma sistem sayısı ise 340'tır. İhdas edilen 40 yeni noterlik ile toplam noterlik sayısı 2 bin 385'e yükseldi." diye konuştu.

"YILSONUNA KADAR 200 BİN KONUTU TESLİM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, inşası biten konutların hak sahiplerini belirlediklerini vurgulayarak, "Şubat ve mart aylarında 76 binden fazla konutumuzun hak sahiplerini belirleyip vatandaşlarımıza teslim ettik. Bu sayı tabii ki bir başlangıç. İnşallah her ay 10-15 bin konut bitirerek yılsonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz. 2025 yılının son aylarına doğru tüm hak sahiplerini konut ve iş yerlerine kavuşturmayı hedefliyoruz. Şehirlerimizi, konutları ve iş yerleri yanında caddeleriyle, meydanlarıyla, üretim ve istihdam altyapısıyla yeni baştan tasarlıyoruz. Özellikle depremde en çok hasar gören Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'ya 'şehir meydanı' projesi yapıyoruz. İçme suyu, atık su, kanalizasyon, arıtma tesisi gibi altyapı projeleri için İLBANK aracılığıyla yerel yönetimlere 64 milyar lira hibe desteği veriyoruz." dedi.

Afetzedelerin talepleri doğrultusunda Yerinde Dönüşüm Projesi'ni devreye aldıklarını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, proje kapsamında konutlar ve köy evleri için 1,5 milyon lira finansman sağladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, projeye başvuruların sayısının 256 bine ulaştığını, 28 binden fazla vatandaşın işlemlere başladığını aktardı.