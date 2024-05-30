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Karaya çıkarılan toplam 24’ü çocuk 49 düzensiz göçmen, sağlık kontrolleri ve gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Aynı günün ilerleyen saatlerinde, saat 22.05’te Dikili ilçesi açıklarında görev yapan Sahil Güvenlik Bot u (TCSG-907), yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan hareketli bir lastik botu tespit etti. Yapılan müdahale sonucunda, botta bulunan 6’sı çocuk 12 düzensiz göçmen yakalandı.

28 Mayıs saat 09.05’te alınan yardım çağrısı üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-109), göçmenleri güvenli bir şekilde karaya çıkardı.

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