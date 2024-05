Karne Medya Grubu’nun bünyesinde yer alan Haber Ekspres gazetesi, haberekspres.com.tr, Ege’den TV, Radyo Pause, Demokrat İzmir, Yerelin Sesi, Maden gazetesi, Ankara’nın Muhabiri, İzmirliler Burada, İstanbul’da Son Dakika, İzmir’in Muhabiri, İzmir’de Neler Oluyor?, Pati, İzmir’de Son Dakika, Çınar Medya oluşumunun yeni ve güvenilir ekibiyle 22 Mayıs’ta gerçekleşen açılış lansmanına katılım yoğundu.

Yoğun Katılım

Lansmana katılanlar arasında İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Naşit Birgüvi’nin yanı sıra siyasiler, parti üyeleri, gazeteciler ve birçok vatandaş vardı.

Karne Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Eyüphan Gündoğdu, “Yeni bir kuruluşun içerisindeyiz. Yaklaşık 22 yıldan beridir bir hayalim vardı, yeni bir medya kuruluşu oluşturmaktı. Bunun için de çok savaştım. Hepsini birlikte yapmak istedim. Hayalimde bir radyo ve iyi bir ulusal televizyon hazırlamak vardı. Bunların hepsini çok şükür şu anda gerçekleştirdim. Haziran 13’ünde de çok büyük bir buluşmayla Ege’den TV’yi izleyicilerle buluşturacağız. Bunun ben yapmış olarak düşünmüyorum. Öncelikle bunun mimarları vardır” diyerek Karne Medya Grubu'nda emek veren yöneticilerini katılımcılara takdim etti.

‘İddialı Olmak’

İzmir Valisi Dr. Elban kürsüye gelerek, “Bugün aslında hem zor hem iddialı bir işe soyunmuş, bu konuda hakikaten cesaretini, yüreğini işe koymuş bir grubu, aileyi alkışlamak ve yaptıklarına şahit olmak için buradayız. Son dönemde dünyadaki bu iletişimdeki hızlı gelişimlerle birlikte artık ulusal düzeydeki medya kuruluşlarının ciddi anlamda faaliyetlerini yürütmekte zorlandığını görüyoruz. Bunun yanı sıra, Ege’nin başkenti İzmir’de yeni bir işe soyunmak ve orada iddialı olmak, oradaki çok güçlü aktörlerin yanında kendisine yer edinmek cesaret isteyen zor bir iştir. Onun için hem ulusal ölçekte hem de bölgesel ve yerel ölçekte rekabet edebilmek, özellikle de hem ulusalda hem de yerelde basın camiası artık kan kaybıyla karşılaştığı süreçte, sosyal medyanın da etkisinin artmasıyla her açıdan zorlu bir işe soyunmak alkışlanmaya değer bir iştir. Dolayısıyla Sayın Gündoğdu Ailesi'ni tebrik ediyorum. Umarım önümüzdeki günlerde güzel şeylere şahitlik edip güzel haberler okuruz. Kötü haberler yazmasınlar demiyorum ama ilimizde güzel şeyler olsun diye söylüyorum. İnşallah arzu ettikleri başarıyı, öngördükleri başarıyı çok erken zamanda yakalarlar diye temenni ediyorum” dedi.

‘Rezil de Edersiniz Vezir de’

Açılışa katılan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, gazetenin hazırlanmasında birkaç fotoğraf seçerken gazeteciliğin ve gazete sayfasının hazırlanmasının zor olduğuna değinerek, “Ben her zaman söylüyorum. Gazetecilik her zaman en meşakkatli mesleklerden bir tanesidir. Virgül hatası yapsanız anlam değişir. Yerine zamanında gitmezseniz haber kaçar. Ailenizden, eş ve dostunuzdan her türlü feragati yapıyorsunuz. O yüzden gazeteci arkadaşlarımın hepsine canı yürekten yaptığınız işlerden dolayı teşekkür ediyorum. Size gazeteciler rezil de edersiniz, vezir de diyerek” izleyenleri kahkahaya boğdu.

Açılış konuşmalarının bitiminin ardından pasta kesimine geçildi. Gündoğdu Medya Grubu Yönetim Kurulu ve çalışma ekibiyle pasta kesimi, İzmir Valisi Süleyman Elban’ın da katılımıyla renkli anlara sahne oldu.

Yönetim Kurulu eşliğinde gazeteyi ziyaret eden Elban, gazetenin manşeti için çekilen fotoğrafları seçti.