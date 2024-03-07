Her yıl 8 Mart Dünya Emekçiler Kadınlar Günü’nde dolu dolu bir programla toplumsal cinsiyet eşitliğine dair farkındalık yaratan Karşıyaka Belediyesi, bu yıl da özel etkinlikler gerçekleştirecek. Karşıyakalılar ilk olarak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Karşıyaka’ya emanet ettiği annesi Zübeyde Hanım’ın huzuruna çıkacak. Cuma günü saat 10.00’da anıt mezarda başlayacak törene CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay, CHP Karşıyaka Belediye Başkan Adayı B. Yıldız Ünsal, sivil toplum örgütlerinin ve siyasi partilerin temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katılacak. Yapılacak konuşmalarda kadının her alandaki gücüne, emeğine, hak ve özgürlüklerine dikkat çekilecek; “Her türlü ayrımcılığa ve şiddete hayır” mesajı verilecek.

100 KADINDAN EL EMEĞİ PAZARI

Ayrıca Karşıyaka Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün organizasyonuyla, 7-10 Mart tarihleri arasında “8 Mart Kadın El Emeği Pazarı” düzenlenecek. Zühtü Işıl Meydanı’nda 100 kadının el emeği göz nuru ürünlerini satışa sunacağı pazar, 4 gün boyunca saat 10.00’dan 20.00’ye kadar açık kalacak. Pazar süresince bando, müzik dinletisi ve dans gösterileri de sergilenecek.

SİVİL TOPLUM GÖZÜYLE

Karşıyaka Belediyesi Sancar Maruflu Sivil Toplum Yerleşkesi’nde ise 8 Mart Cuma günü saat 16.00 itibarıyla “Sivil Toplum Gözüyle; Kadın Sizin için Ne İfade Ediyor?” başlıklı video gösterimi yapılacak. Türk Kadınlar Birliği Şiir Grubu’nun katkılarıyla “Kadına Dair Şiirler” sunulacak. Evrensel Kadın Suluboyacılar Derneği’nin katkılarıyla “Kadın Nefesi Sağlıktır!” adlı resim sergisi açılacak. Program, Sancar Maruflu Sivil Toplum Yerleşkesi Dans Topluluğu’nun sunacağı tango gösterisi ile sona erecek.