Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Meral Akşener'in kendisine bulunduğu adaylık teklifiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bu makalede, Yavaş'ın bu önemli teklif hakkındaki düşüncelerini ve açıklamalarını detaylı bir şekilde ele alacağız.

Mansur Yavaş'ın Habertürk Röportajı

Habertürk'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Meral Akşener’in hem kendisine hem de Ekrem İmamoğlu’na yaptığı “Cumhurbaşkanı siz olun” teklifi hakkında önemli detayları paylaştı.

Kırgınlık ve Suçlamalar

Yavaş, "Ben kırgın falan değilim. 'Aday olmadı' diye suçlanıyorum. Ben bunu artık en son Ulus'taki halde basın sorduğu zaman cevapladım." diyerek, aday olmama yönelik yapılan suçlamalara yanıt verdi.

Aday Olma Şartları

Gerçekten aday olmasını isteyenlere seslenen Yavaş, "'Hadi çık gel aday ol' demekle olmaz, başka partide kaydım var. Sayın Davutoğlu da söylemiş 'Sayın Yavaş'ın aday olmasını düşünüyorsanız ben getireyim masaya' demiş. 1 gün önce beni arayıp 'teklif getireceğim, böyle bir şey düşünür müsünüz?' demesi lazımdır."

"KURA MI ÇEKECEKTİ BİZİM ARAMIZDA?"

*Ayrıca aynı anda hem Ekrem Bey'e hem bana çağrıda bulundu. Peki ikimiz de kabul etseydik ne olacaktı? Kura mı çekilecekti bizim aramızda! Bunun yolu bu değildi.

*Bu süreçte adaylığımla ilgili heryerde şunu söyledim, '6'lı Masa aday gösterirse aday olurum'. Herkes 'korkak' vs. diyordu. Ümit Özdağ da aday olmamı istiyordu. Aday olmalı mıydım hemen. Ankette kim çıkıyorsa bakılırdı. 'Aday ol' dense aday olacaktım. Ben zaten söyledim oybirliği olsaydı olurdum.