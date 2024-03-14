Karşıyaka'nın gururu, basketbol altyapısının başarılı ismi Erdinç Alex Koyun, 15 yaşında olmasına rağmen U17 Milli Takımı'na çağrıldı.
Karşıyaka'nın basketbol altyapısından yetişen 15 yaşındaki Erdinç Alex Koyun, Türkiye U17 Milli Basketbol Takımı'na davet edildi.
Erdinç, 2024 Yıldız Erkekler Dünya Kupası'na hazırlanan U17 Milli Takımı'nın 25-29 Mart tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek kampa katılacak ve ardından 30 Mart-7 Nisan arasında Almanya'da düzenlenecek olan 30. Albert Schweitzer Hazırlık Turnuvası'nda Türk milli takımının formasını giyecek.