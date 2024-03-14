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Erdinç, 2024 Yıldız Erkekler Dünya Kupası'na hazırlanan U17 Milli Takımı'nın 25-29 Mart tarihleri ​​arasında İstanbul'da düzenlenecek kampa katılacak ve ardından 30 Mart-7 Nisan arasında Almanya'da düzenlenecek olan 30. Albert Schweitzer Hazırlık Turnuvası'nda Türk milli takımının formasını giyecek.

Karşıyaka'nın gururu, basketbol altyapısının başarılı ismi Erdinç Alex Koyun, 15 yaşında olmasına rağmen U17 Milli Takımı'na çağrıldı.

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