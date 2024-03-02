Doğa dostu belediyecilik anlayışıyla önemli çalışmalara imza atan Karşıyaka Belediyesi'nin destekleriyle Prof. Dr. Canan Madran tarafından "Bir Günde Çevreci Olunur mu?" başlıklı bir eğitim düzenlenecek.

Karşıyaka Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşecek topluluk tabanlı sosyal pazarlama eğitimi ile yurttaşların, sürdürülebilir bir tüketim davranışına yönlendirilebilmesi hedefleniyor.

4 Mart Pazartesi günü saat 16.00'da yapılacak eğitime ilişkin belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Dünyamız ve canlı hayatı özellikle sanayileşme ve kentleşme ile birlikte büyük zarar görüyor. Sürdürülebilir bir yaşam için tüketicilerin çevreyi olumsuz etkileyen alışkanlıklarını değiştirmesi ve yeni çevreci davranışlar geliştirebilmesi kaçınılmaz oldu. Yurttaşların, sürdürülebilir bir tüketim davranışına yönlendirilebilmesi mümkün. Belediyemizin destekleriyle Prof. Dr. Canan Madran’ın düzenlediği topluluk tabanlı eğitim ile ‘Bir günde çevreci olunur mu?” sorusuna yanıt arayacağız."