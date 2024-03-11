Karşıyaka, TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta liderlik mücadelesinde büyük bir fırsatı kaçırarak Elazığspor deplasmanından 3-2 mağlup ayrıldı. Bu yazıda, maçın detaylarına odaklanacak ve Karşıyaka'nın liderlik yarışındaki konumu analiz edilecek.

Fırsatlar Kaçtı: 2-0 Öne Geçen Karşıyaka'nın Dramı

Karşıyaka, Elazığspor deplasmanında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Ancak, ikinci yarıda yaşadığı hayal kırıklığıyla beraber galibiyeti ve beraberliği koruyamayarak maçtan 3-2 mağlup ayrıldı. Özellikle kaleci Haydar'ın 35 metre mesafeden yediği gol, eleştirilerin odak noktası haline geldi.

Liderlik Yarışında Gerileme: Batman'la Fark Açıldı

Bu mağlubiyetle birlikte Karşıyaka, lider Batman'la arasındaki farkı maç fazlasıyla 4 puana çıkardı. Ayrıca, Turgutluspor'la olan avantajını da kaybederek sadece 1 puana indirdi. Önemli bir fırsatı kaçıran Karşıyaka, 6 hafta öncesine kadar zirveye ortak olma şansını elinden kaçırdı.

Play-Off Riski: Kritik Mağlubiyetle 5'inci Sıraya Gerileme

Karşıyaka'nın aldığı kritik mağlubiyetle birlikte, şampiyonluktan sonra Play-Off'ta avantaj sağlayacak ikinci sıradan uzaklaşma riski arttı. Takım, 5'inci sıraya gerileyerek rakiplerine avantaj sağlama şansını kaybetti.