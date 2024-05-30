Yeşil-kırmızılı ekip, lig statüsü gereği 22 yaş ve altında 2 futbolcuyu ilk 11'de oynatma ve toplamda 6 genç oyuncuyu maç kadrosuna alma zorunluluğu kapsamında, kadrosundaki genç oyuncuları takımda tutma kararı aldı. Bu bağlamda, geçen sezon dikkat çeken performanslarıyla öne çıkan Ferdi Burgaz ve Mustafa Durgun, yeni sezonda da büyük sorumluluk üstlenecekler.

Genç oyuncular sahada

Geçtiğimiz sezon 23'ü ilk 11'de olmak üzere 25 maçta görev alan 21 yaşındaki sol bek Ferdi Burgaz, gösterdiği üstün performansla Süper Lig ekiplerinin radarına girmişti. Genç oyuncunun saha içindeki istikrarı ve yetenekleri, Karşıyaka’nın savunma hattında önemli bir rol oynamasını sağladı. Ferdi'nin yanı sıra, 20 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Mustafa Durgun da ligde 8'i ilk 11'de olmak üzere 16 maçta forma giydi ve takımının hücum organizasyonlarında etkin bir rol oynadı.