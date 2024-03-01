Karşıyaka Belediyesi tarafından hayata geçirilen Gündüz Yaşam Evi, sosyal belediyecilik ilkesi çerçevesinde Karşıyakalılara ücretsiz hizmet veriyor. Alzheimer hasta ve hasta yakınlarına umut olarak yaşama geçirilen merkez, zaman içerisindeki faaliyetleriyle adeta bir çözüm noktası haline geldi. Merkez sayesinde Alzheimer hastaları sosyalleşirken yakınları ise hastalarını güvenli bir yere emanet edebilmenin rahatlığıyla kendine zaman ayırabiliyor. Merkez, yaşlı nüfusun da yoğun olarak ikamet ettiği Karşıyaka’da büyük bir ihtiyaca yanıt veriyor.

ÇEŞİTLİ AKTİVİTELER İLE HASTALIĞIN SEYRİ YAVAŞLATILIYOR

Bahriye Üçok Mahallesi’nde bulunan Gündüz Yaşam Evi, Türkiye Alzheimer Derneği İzmir Şubesi’nin iş birliğiyle hizmet veriyor. Merkezde günlük yaşam aktivitelerini yardımsız gerçekleştirebilen, demans tanısı almış bireyler konuk ediliyor. Merkezde hastaların fiziksel ve motor becerilerinin gerilememesi için çeşitli aktiviteler gerçekleştiriliyor; zeka oyunları oynanıyor. Bununla birlikte hastaların sosyalliklerini kaybetmemeleri amacıyla sanatsal aktiviteler de düzenleniyor. Merkezdeki bu etkinlikler, Alzheimer hastası olan yaş almış büyüklerde hastalığın daha ileri evreye geçişlerini geciktiriyor.

SOSYAL AKTİVİTELER DÜZENLENİYOR

Gündüz yaşam merkezinde yürütülen rutin çalışmaların dışında hastaların sosyal yaşamda daha aktif rol almalarını sağlamak ve morallerini yüksek tutmalarına yardımcı olmak amacıyla çeşitli organizasyonlar da gerçekleştiriliyor. Hastaların geçmişten gelen alışkanlıklarını kaybetmemelerini sağlamak amacıyla özel günlerde de çeşitli eğlence etkinlikleri ve geziler düzenleniyor.

"AİLELERİ HEM DE TOPLUMU BİLİNÇLENDİRİYORUZ"

İleri yaş almış yurttaşların hayatını kolaylaştırmak için çalıştıklarına dikkat çeken Karşıyaka Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, "Karşıyaka'ya kazandırdığımız 'Gündüz Yaşam Evi' ile Alzheimer hastalarını ve ailelerini yalnız bırakmıyor, sunduğumuz hizmetlerle zorlu mücadelelerine destek veriyoruz. Büyüklerimiz için hastalığın ileri evreye geçişini geciktirmeye yönelik etkinlikler ve sosyal hayata renk katan aktiviteler düzenlerken, hem aileleri hem de toplumu bilinçlendiriyoruz. Karşıyaka’da başlattığımız bu hizmetin tüm yurda yayılması için iş birliklerini artırmaya, daha geniş kitlelerle çalışmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.