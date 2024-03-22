Karşıyaka Best Western Premier otelin ev sahipliğindeki iftarda, Karşıyaka Kaymakamı Özkan Demir, Ege Deniz Bölge Komutanı Deniz Albay Yetkin Koçaş, Tersane Komutanı Tuğamiral Korkut Şen, İzmir Bölge Adliye Başsavcısı Kazım Arapoğlu, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Ali Rıza San, Emniyet Genel Müdürlüğü Müfettişi Kaan Coşkun, İlçe Müftüsü İsa Gürler, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Kaçanoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Karaman, İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü Müge Hanay Ünveren, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Bora Kaya, otelin sahibi Abdullah Savranoğlu ile eşleri, şehit ve gazi aile ve yakınları bir araya geldi.

Karşıyaka Kaymakamı Özkan Demir, Ege Deniz Bölge Komutanı Deniz Albay Yetkin Koçaş ve otelin sahibi Abdullah Savranoğlu eşleri ile birlikte iftara gelen şehit ve gazi ailelerini otelin kapısında karşıladı.

“Sizler baş tacısınız”

Karşıyaka Kaymakamı Özkan Demir, İftara gönüllü olarak ev sahipliği yapan Karşıyaka Best Western Premier otelin sahibi Abdullah Savranoğlu ve eşine teşekkür ederek yaptığı konuşmada, günün 24 saatinde şehit ve gazi ailelerimizin ve yakınlarının emrinde olduklarını belirterek şunları söyledi. " Şehit ve gazi aileleri milletimizin ve devletimizin emaneti. Sizler baş tacısınız. Şehitlerimize ve hayata olmayan gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olan gazilerimize de sağlık ve sıhhatli bir hayat diliyorum. Şehitlerimiz ve gazilerimiz, bu güzel vatanı canıyla koruyarak bizlere emanet ettiler. Onun için bu toprakların kıymetini hep birlikte bileceğiz. İşte sizlerde şehit olmuş bu mücadelede kahramanlık gösteren şehitlerin bize emanetisiniz. Hakkınızı hiçbir zaman ödeyemeyiz. Sizlerle zaman zaman beraber olmak, sizleri dinlemek için özellikle sizleri evlerinizde ziyaret ediyoruz. Devlet tüm imkanları ve kurumlarıyla her zaman sizin yanınızda, kapılarımız sonuna kadar sizlere açık.”

Karşıyaka Müftüsü İsa Gürler tarafından dua okundu.

Yaşlıların elleri öpüldü hediyelerle uğurlandı

Karşıyaka Kaymakamı Özkan Demir ve Ege Deniz Bölge Komutanı Deniz Albay Yetkin Koçaş eşleri ile birlikte iftara gelen şehit ve gazi ailelerini otelin kapısında uğurladı. Yaşlıların ellerini öpmeleri dikkat çekti.

İftardan sonra iftara katılan ailelere birer hediye paketi verildi.