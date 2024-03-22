Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için kullanılacak oy pusulalarını tanıttı. Bu seçimde kullanılacak oy pusulaları beyaz, mavi, turuncu ve sarı renklerden oluşacak ve tüm pusulaların aynı zarfa konulması gerekecek.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'ne sadece 10 gün kaldı. 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak belediye başkanları ve muhtarları seçmek üzere sandığa gidecekler. Bu seçimlerde 81 il, 973 ilçe ve 390 belde başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlenecek.

YSK'nın açıklamasına göre, oy pusulaları farklı renklerde olacak ve her rengin bir anlamı olacak. Büyükşehir belediye başkanlığı için oy pusulası beyaz, il genel meclisi üyelikleri için turuncu, belediye başkanlığı için mavi ve belediye meclisi üyeliği için sarı renkli pusulalar kullanılacak.

Seçmenlerin dikkat etmesi gereken bir diğer önemli detay ise tüm oy pusulalarını tek bir zarfa koymaları gerektiği. Bu, oy sayımının daha düzenli ve hızlı bir şekilde yapılmasını sağlayacak.

Bu gelişmelerle birlikte, seçim heyecanı ülke genelinde yükselmeye başladı. Seçmenler, oy verecekleri adayları ve partileri belirlemek için hazırlıklarını tamamlamaya başladılar.