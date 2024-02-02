İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi tarafından açıklanan belediye başkan adaylarına tepkiler devam ediyor. Karşıyaka ilçesinde CHP ilçe başkanlığı önünde toplanan partililer, partilerinin belediye başkan adayı olarak açıklanan Behice Yıldız İşçimenler Ünsal ismine tepki göstererek "İthal aday istemiyoruz", "İYİ Partili aday istemiyoruz" diye slogan attı.



Karşıyaka Çarşı'ndaki ilçe başkanlığı önünde toplanan partililer ve belediye başkan aday adayları ortak basın açıklamasında bulundu. Basın açıklaması metnini okuyan CHP Karşıyaka Belediye Başkan Aday Adayı Serpil Eslek, amaçlarının CHP’yi yıpratmak olmadığını belirtti. Eslek, "Bizler Karşıyakalıyız. Amacımız CHP'nin yıpratılması asla değildir. Aksine, Karşıyaka'ya yanlış bir usul ile yapılan ve aşağıda nedenlerini belirttiğimiz belediye başkan atamasından geri dönülmesi, tabanın sesine kulak verilmesidir Partimiz bize atanma konusunda nasıl kıstaslar göstermiştir? 2024 belediye başkanı seçimleri için, partimize 28 adet belediye başkan aday adayı müracaat etmiştir. Aday atanmasında, liyakat, anketler ve gönderilecek heyetle yüz yüze görüşmeler yapılacağı kriterleri belirtilmiştir. Bu bağlamda tüm aday adaylarımız alanlarda çalışmış güzel ilçemizi daha da güzelleştirmek, sorunları yerinde tespit etmek, projelerini anlatmak üzere sokağa çıkmış, muhtarlara, sivil toplum örgütlerine ziyaretler yaparak kendilerini tanıtmıştır. Bunların her biri emektir. Göz ardı edilemez. Çünkü emek en yüce değerdir! Öte yandan, Genel Merkezimiz ilçemize 4 kişilik bir heyet göndermiş. Bu heyet her birimizle tek tek görüşmeler yapmıştır. Ancak bu görüşme sonuçları ne bize açıklanmış, ne kamuoyu ile paylaşılmıştır. Edindiğimiz bilgiler gösteriyor ki bu raporların, anket sonuçlarının PM de tartışılmadığı, değerlendirmeye tabi tutulmadığı hatta önemsenmediği anlaşılmıştır” dedi.

"KARŞIYAKALININ İRADESİ HİÇE SAYILMIŞTIR"

Atanan belediye başkan adayının İYİ Partili olduğunun belirten Eslek, “Partimizce 29 Ocak’ta atanan Karşıyaka Belediye başkan adayının öz Karşıyakalı olduğu, dedesinin Karşıyaka Spor kulübü kurucusu olduğu ve genç olduğu kriterlerini öne sürülmüştür, 2018 yılında bir başka partiden milletvekili adayı olan, partimiz üyesi dahi olmayan, aday açıklandıktan sonra apar topar parti üyesi yapılan bir kadın aday partimizce gösterilmiştir. Biz ne yaptık? Biz önce parti üyesi olarak, hiyerarşik yapıyı atlamaksızın, ilçe başkanlığımızda toplandık, ilçe başkanımıza sıkıntıları anlattık, verilen karardan dönülmesi için hazırladığımız dilekçeyi kendisine ilettik, parti genel merkezine iletmesini talep ettik Kendisi dilekçemizi aldı, il başkanlığına gidip orada bulunan parti yetkililerine dilekçemizi iletti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bizler dün, yapılan itirazın parti meclisine geleceği inancıyla bekledik. Ancak bize cevap gelmedi, bizler dikkate alınmadık ve konu tartışılmadı ve bugün buradayız. Bizler bu atamayı reddediyoruz. Çünkü bu atama, demokrasiye aykırıdır. CHP Tüzüğünde, parti içi demokratının geliştirilmesi ilkesi esastır uygulama tabandan tavana işleyişi yok sayan bir uygulamadır. Bu Karşıyakalıların demokrasiye olana inancını zedelemektedir CHP seçmenleri, kendi artısı dışından, farklı bir dünya görüşüne sahip başka bir adaya oy vermeye zorlanmaktadır ve Karşıyakalının iradesi hiçe sayılmıştır” ifadelerini kullandı.



ADAY AÇIKLANDI, İSTİFALAR BAŞLADI



Behice Yıldız İşçimenler Ünsal isminin CHP'nin Karşıyaka Belediye Başkan Adayının olarak açıklanmasının ardından örgütte istifaların başladığını kaydeden Eslek, Genel Merkez’e kararlarından geri dönme çağrısında bulundu. Eslek, “Biz, ithal ve dayatma aday istemiyoruz. Bu, partimize zarar vermektedir. Bu atama ile öncelikle tabanda parti üyelerimiz arasında huzursuzluklar artmış, istifalar olmaktadır. Halkımızın CHP ye olan güveni zedelenmiştir. En büyük endişemiz oylarımızda düşüş riskidir. Partimize, partimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 1931 yılında CHP 3. Olağan kurultayında söylediği bir sözü hatırlatmak istiyoruz ‘Partide bir yanlışı bir eksikliği gördüğünüz zaman, kayıtsız şartsız eleştireceksiniz.’ Biz de kayıtsız şartsız eleştiriyoruz. MYK, PM ve Karşıyaka ilçe örgütümüze sesleniyoruz. Daha önce belirlemiş olduğunuz ölçütleri uygulayım, demokratik olmayan bu atamayı geri çekin, tabanın ve Karşıyakalıların sesine kulak verin. İlçe örgütümüz görevinizi yapın ve ilçemiz belediye başkan aday adaylarına sahip çıkın” diye konuştu.

