Kongre sürecine odaklanan kulüpte, 1 Haziran'da gerçekleşecek olan seçimlere doğru hareketli günler yaşanıyor. Başkanlık koltuğuna sezon içinde liglerin bitmesine kısa bir süre kala oturan Ergüllü, bu kez kendi ekibiyle üyelerin oylarıyla yeniden göreve gelmeyi hedefliyor.

Ergüllü'nün açıklamalarına göre, yeni dönemde kulübün önceliği sportif başarıyla birlikte finansal istikrarı sağlamak olacak. Bu hedef doğrultusunda, stad ve tesislerin kulübe kazandırılması büyük önem taşıyor. Ergüllü, "Stadımız ve tesislerimize mutlaka kavuşmak istiyoruz. Tesisleşip kalıcı gelirlere sahip olan, kendi ayakları üzerinde duran bir kulüp olacak" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Yeşil-kırmızılı camianın merakla beklediği seçimlerin ardından, Karşıyaka Spor Kulübü'nün geleceği şekillenecek gibi görünüyor. Başkan Ergüllü ve ekibinin ortaya koyduğu vizyon, kulübün sadece saha içinde değil, saha dışında da başarıya ulaşmasını hedefliyor.