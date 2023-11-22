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Karşıyaka'nın unutulmaz futbolcuları arasında yer alan antrenör Umut, kendisine güvenen yönetime ve kendisini destekleyen Karşıyaka taraftarına teşekkür ederek, "Dışarıda inanılmaz bir destek vardı. Bütün Karşıyaka camiasına ve taraftarına bu konuda çok teşekkür ediyorum. Kendi evladına, eski oyuncusuna inanılmaz derecede sahip çıkan bir kulüp. Amacımız onların güvenini boşa çıkarmamak. Bir Karşıyakalı olarak elimizden gelenin fazlasını yapacağız" dedi.



EFELER 09'U İZLEDİK



Grupta 10 maçta 19 puan toplayan 4'üncü sıradaki Karşıyaka, pazar günü maç fazlasıyla 21 puanı hanesine yazdıran bir basamak üstündeki Efeler 09 SFK'ya konuk olacak. Önlerinde çok önemli bir müsabaka olduğunu kaydeden Umut, "Bütün çalışmalarımızı o maça yönelik yapacağız. Rakibimizi biliyoruz. Hem canlı hem de yayından izledik. Gerekli analizleri yapacağız. Her takımın mutlaka eksikleri, fazlalıkları vardır. Rakibin eksik yönlerinden faydalanmaya çalışacağız. Karşıyaka büyük bir camia, layık olmaya çalışacağız. Bu maçı güzel bir sonuçla geçmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki güzel günlerin habercisi olsun inşallah bu maç" diye konuştu.