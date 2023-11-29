İlk haftalarda ilk 11'in bankosu olup ardından ikinci yarılarda oyuna girmeye başlayan 32 yaşındaki gurberçi santrfor, 6 kez ağları sarsarak grupta gol krallığı yarışında da iddialı konuma geldi. Şimdiye kadar iç sahada çıktığı 5 maçta hiç gol atamayan futbolcu deplasmanlarda ise forma giydiği 6 maçın 5'ini boş geçmedi. Silifke Belediyespor maçı hariç bu sezon her deplasmanda gol atan Yasin Ozan, son Efeler 09 sınavında ise galibiyetin baş mimarlarından oldu.
Kaynak: DHA
Önceki hafta Anadolu Üniversitesi önünde takımı 2-1 öndeyken boş kaleye gol kaçıran, ardından iç sahada 2-0 kazanılan Kelkit Hürriyetspor maçında penaltıdan yararlanamayan Yasin, Kaf-Kaf yenik durumdayken sonradan oyuna dahil olduğu Efeler deplasmanında 2 şık golle 3-2'lik galibiyeti getirdi. Yeşil-kırmızılılarda 5 gole ulaşan sol kanat Enes Nalbantoğlu da Efeler karşısında 4 haftalık suskunluğunu bozdu. Bu hafta son sıradaki Kemerkent Bulvarspor'la Alsancak Stadı'nda oynayacağı karşılaşmaya moralli hazırlanan Karşıyaka'da hücum hattında Adem Büyük'ün cezası da sona erdi.