Tahmini Okuma Süresi: dakika

İlk haftalarda ilk 11'in bankosu olup ardından ikinci yarılarda oyuna girmeye başlayan 32 yaşındaki gurberçi santrfor, 6 kez ağları sarsarak grupta gol krallığı yarışında da iddialı konuma geldi. Şimdiye kadar iç sahada çıktığı 5 maçta hiç gol atamayan futbolcu deplasmanlarda ise forma giydiği 6 maçın 5'ini boş geçmedi. Silifke Belediyespor maçı hariç bu sezon her deplasmanda gol atan Yasin Ozan, son Efeler 09 sınavında ise galibiyetin baş mimarlarından oldu.



Önceki hafta Anadolu Üniversitesi önünde takımı 2-1 öndeyken boş kaleye gol kaçıran, ardından iç sahada 2-0 kazanılan Kelkit Hürriyetspor maçında penaltıdan yararlanamayan Yasin, Kaf-Kaf yenik durumdayken sonradan oyuna dahil olduğu Efeler deplasmanında 2 şık golle 3-2'lik galibiyeti getirdi. Yeşil-kırmızılılarda 5 gole ulaşan sol kanat Enes Nalbantoğlu da Efeler karşısında 4 haftalık suskunluğunu bozdu. Bu hafta son sıradaki Kemerkent Bulvarspor'la Alsancak Stadı'nda oynayacağı karşılaşmaya moralli hazırlanan Karşıyaka'da hücum hattında Adem Büyük'ün cezası da sona erdi.