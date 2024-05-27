Karşıyaka’nın dört bir yanında temizlik ve ilaçlama faaliyetlerini sürdüren Karşıyaka Belediyesi, yeni sistem çöp konteynerlerine özel bir hijyen çalışmasını uygulamaya koydu. İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yürütülen program kapsamında farklı mahallelerde bulunan 281 adet 5000 litrelik yer altı ve 243 adet 3000 litrelik yer üstü çöp konteyneri sırasıyla ilaçlanmaya ve dezenfekte edilmeye başlandı.

KOKU VE SİNEK SORUNUNA NEŞTER

Klasik galvanizli çöp kutularından çok daha fazla hacme sahip olan bu konteynerlerin iç yüzeyine yapışan çöpler, dibinde oluşan çöp suları ve atık kalıntılarının koku ile sinek oluşumuna neden olabildiğini belirten ekipler, yapılan çalışmayla söz konusu sorunların önüne geçileceğini ifade etti. Yaz ayları öncesinde başlatılan hijyen uygulamasının düzenli olarak süreceği de belirtildi.

“TİTİZLİKLE ÇALIŞIYORUZ”

Çalışmaları hakkında bilgi veren Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal “Halkımızın sağlığını doğrudan ilgilendiren temizlik konusunda çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Ekiplerimiz tarafından ilçemizde günde 3 vardiya olarak 300-320 ton evsel atık, 30-40 ton moloz toplanıyor. Sinek, böcek ve haşerelere karşı 520 üreme noktasında ilaçlama çalışmaları yapılıyor. Yeni sistem yer altı ve yer üstü çöp konteynerlerinde de kötü koku ve bakteri oluşumuna karşı dezenfeksiyon ile ilaçlama çalışmalarımız da aynı hızla devam ediyor. Çabuk kirlenmesi nedeniyle çevre temizliğini etkileyen en önemli unsurlardan biri olan çöp konteynerlerine yönelik etkin hijyen uygulamalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.