İlçede yaşayan çınarları memnun eden ücretsiz tamir ve tadilat hizmeti ile bugüne kadar Karşıyaka’da 3 bin 500’den fazla haneye ulaşıldı.

Sosyal belediyecilik ilkesi çerçevesinde çalışmalarına yön veren ve her yaştan vatandaşa dokunacak hizmetler üreten Karşıyaka Belediyesi, ilçede yaşayan 65 yaş üstündeki bireylere de desteğini sürdürüyor. Kültür sanattan spora, sağlıktan sosyal yaşama kadar birçok alanda ileri yaştaki bireyler için hizmet üreten Belediye, sunduğu ücretsiz tamir tadilat desteğiyle de çınarları yalnız bırakmıyor.

TAMAMEN ÜCRETSİZ

2021 yılında hayata geçirilen tamir hizmetinden bugüne Karşıyaka’da yaşayan 3 bin 500’den fazla ileri yaşlı birey yararlandı. Sunulan hizmet ile evlerde küçük arıza, tadilat, tesisat sorunları, tamir ve bakım ihtiyaçları gideriliyor. Tamamen ücretsiz bir şekilde verilen hizmetten 65 yaş ve üzeri yaş almış büyükler Belediye ile iletişime geçerek destek alabiliyor. Karşıyaka Belediyesi tamir, bakım ve arıza hizmetleri için 444 1 575 veya 0232 324 82 68 numaralı hatlardan iletişim kurulabiliyor.

“ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

Karşıyakalı çınarların hayatlarını konforlu bir şekilde sürdürmelerine destek olmak için özveriyle çalıştıklarını vurgulayan Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi sorumlusu Derya Söğüt, “Karşıyaka’da yaşayan ileri yaşlı yurttaşlarımızın yaşamlarını mutlu, huzurlu ve konforlu bir şekilde sürdürmelerine yardımcı olabilmek için tüm çabamızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi çatısı altında gerçekleştirdiğimiz çeşitli kültür sanat aktivitelerinin yanı sıra sunduğumuz ücretsiz tamir tadilat desteği ile kendi kişisel yaşamlarında da onlara destek olmaya çalışıyoruz. Karşıyaka’da yaşayan hiçbir yurttaşımız kendini yalnız hissetmesin diye elimizden geleni yapıyoruz. Hizmetten yararlanan yurttaşlarımız ve Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi üyelerimiz memnuniyetlerini her fırsatta dile getiriyor ve bu çalışmanın sürdürülmesi gerektiğini belirtiyor. Yurttaşlarımızın güvenini ve sevgisini kazanan güler yüzlü teknik ekibimize ve tüm çalışma arkadaşlarımıza emekleri için teşekkür ederiz. Yurttaşlarımızın huzuru ve mutluluğu için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.