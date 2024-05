Karşıyaka play of yarı final ilk maçında, deplasmanda Anadolu Efes karşısına 103-80 kaybetti ve 5 maçlık yarı final serisinde 1-0 geri düştü.

Ligi takip edenler açısından , sonucunu tahmin etmenin oldukça zor olduğu bir serinin ilk maçı oynandı. Her iki takım da normal sezonu birer galibiyetle kapatmıştı.Kağıt üzerinde Efes için kolay geçeceği düşünülen bir maçtı. İlk periyodun ilk bölümünde Larkin, milli takımda hiç göremediğimiz bir performansla oyuna başladı. Arka arkaya bulduğu üçlüklerle bir anda ara açıldı. İlk 5 dakikada Larkin 19 sayıya ulaştı.

Fakat Karşıyaka takımı , bütün olarak karekterini gösterdi ve 13 sayı geriye düştüğü maça ortak olmayı başardı. McCollum bu oyunu sevme sebeplerimizden birisi. Öyle bir oyun oynadı ki , bütün basketbolseverleri mest etti. Ve serinin hiç de kağıt üzerindeki gibi kolay olmayacağını gösterdi. McCollum, takımını bir ara öne geçirse de devre sonunda ,Larkinle İyi bir uyum yakalayan Osmani sayesinde devre 56-55 tamamlandı . Bu bölümde Karşıyaka takım olarak çok iyiydi. Rakip çok şut sokmasına rağmen, İyi müdafaa yaptık ve hücumda da çok gayretliydik.

Ne olduysa ikinci devrenin başında oldu! Aynı ilk periyottaki gibi Efes bu sefer Doğuş ile arka arkaya üçlükler buldu. Yine bir anda 10 sayı farka gittiler. 3 dakikadan kısa bir sürede hiç sayı üretemeden 11 sayı yedik ve panik hücumları başladı. Düzen dışı hücum edilmeye başlandı ve bu da yenilgiyi getirdi.

Buna karşın Efes çok akıllı ve düzenli bir basketbol oynadı ve farkı gitgide açarak maçı kazandı.

Ama kesinlikle bu seri bitmedi ! Çıkarılacak dersler var. Dersimize İyi çalışır, üçüncü periyotta olduğu gibi konsantrasyon kayıpları yaşamazsak bu seri hala bize gülümseyebilir! Benim gördüğüm , oyuna asıldığında, patron McCollum idi ! Takım ona yardım ederse,patron da çok isterse , bir mucize gerçek olabilir. Savunmada bir an bile oyundan düşmeden , Ufuk hocamızın çizdiği oyunları tatbik edebilirsek , McCollum farkı ile bu seri bize dönebilir.

Haydi göğsünde Atatürk’ün verdiği ay yıldız olan kulüp! Bizi oynayacağın güzel basketbol ile bir kere daha gururlandır !

Sevgi ve saygılarımla