Kayseri Kocasinan’a 9 yılda yeni tesisle birlikte 41 tesis kazandıran Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, bugün saat 12.30’da gerçekleştirecek olan tesisin açılışına tüm Kayserilileri davet etti.

Modern mimarisi ve geniş olanaklarıyla dikkat çeken tesisin her alanda hizmet vereceğini ve Kayseri’nin gururu olacağını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların hayatına renk katmak için modern sosyal tesisler yaptıklarını ifade etti.

Mahallelere kazandırılan sosyal tesislerin, 7’den 70’e herkese hizmet sunduğunun altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, “Öncelikle yeni tesisimiz, ülkemize, şehrimize ve ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Kayserililerimize daha iyi imkanlarda hizmet verebilmek için durmadan çalışıyoruz. Bu kapsamda yaptığımız modern sosyal tesisler, mahallelerin sosyal, spor, kültürel ve sanatsal hayatına büyük bir canlılık katıyor. Mahallelerimizi cazibe merkezi haline getiren tesislerimizin, her geçen gün sayısını artırıyoruz. Vatandaşlarımızın tesislerimize olan yoğun ilgisi ve memnuniyeti, bizleri yenilerini kazandırma konusunda teşvik ediyor. Bu çerçevede 40 adet sosyal tesisi ilçemize kazandırdık. Son olarak Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi’ndeki Kayseri’mizin en büyük tesisi olan Kocasinan Akademi sosyal tesisinin açılışını yapacağız. Tam olimpik kadın ve erkek olmak üzere iki havuzun yanı sıra fitness, aletli pilates, aerobik ve diğer sporların yapılabileceği spor merkeziyle birlikte Kocasinan Akademi’nin dersliklerinin olduğu, çocuklar ile gençlerin farklı aktivite yapabilecekleri mekânların olduğu kocaman bir tesis. Hemşehrilerimizin hem sosyal, hem sportif, hem de eğitim alacakları modern ve büyük bir tesisi, Erkilet bölgesine kazandırdık. Ayrıca burası çocuklarımızın, gençlerimizin ders çalışabilecekleri ve verimli vakit geçirebilecekleri çok fonksiyonlu sosyal tesis olacak. Özellikle tesis, bölgenin sosyal hayatını olumlu yönde değiştirecek ve bölgeyi canlandırarak, cazibe merkezi haline getirecek. Kocasinan Belediyesi’nin bütün markaların yer aldığı tesisin hayırlı hizmetlerin yapılacağı bir mekan olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların hayatına renk katmak için modern sosyal tesisler yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan vatandaşların şimdiden yoğun ilgi gösterdiği ve 8 bin 637 kişinin ön kayıt yaptırdığı Kocasinan Akademi Ertuğrulgazi tesisinde; kadın elbise dikimi, Dekoratif Ev Tekstili, Sepet Örücülüğü, Eva Çiçek Yapımı, Yağlı Boya, Hüsn-İ Hat, Tezhip, Klavye Kullanımı, Elde Maraş İşi, Makinede Maraş İşi, Sanatsal Mozaik, Cam Mozaik, Diksiyon Ve Spikerlik, Tel Kırma, Amugurimi, Aşçılık Çırağı, Pastacılık Çırağı, Elde Süzeni, İğne Oyası, El Nakışı, Elde Türk İşi, Filografi, Kağıt Rölyef, Bilgisayar İşletmenliği (Operatörlüğü), Adli Kalem İşleri, Emlak Danışmanlığı, sanat atölyeleri, bay-bayan havuz, aletli pilates, bayan fitness salonu, kreş, kütüphane, etüt merkezi gibi vatandaşın talep ettiği kursların olacağı kaydedildi.