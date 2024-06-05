İZMİR (AA) - Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında şehit olan hava pilot albaylar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen için İzmir'de askeri tören düzenlendi.

Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında düzenlenen törenin ardından şehit albaylar Yıldız ve Özen'in Türk bayrağına sarılı naaşları, Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığına getirildi.

Burada düzenlenen törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, İzmir Valisi Süleyman Elban ile şehit Albay Yıldız'ın eşi Hande Yıldız, şehit Albay Özen'in eşi Şeyma Özen katıldı.

Saygı duruşunun ardından törende şehitlerin özgeçmişleri okundu, Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Şehit Albay Gökhan Özen'in cenazesi, askeri uçakla memleketi Eskişehir'e uğurlandı.

Şehit Albay Uğur Yıldız'ın cenazesi ise öğle vakti Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından Kadifekale Hava Şehitliğine defnedilecek.

Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından dün eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağının kaza kırıma uğradığını, hava pilot albaylar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen'in şehit olduğunu açıklamıştı.