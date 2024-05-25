Kedilerin sevimli ve komik hareketleri, kullanıcıların gündelik streslerinden uzaklaşmalarını sağlarken, bunun yanı sıra, bazı kedi videoları, kedilerin çeşitli yeteneklerini sergilediği videoları da içeriyor. Örneğin, tasma takmış kedilerle gezinti yapmak, tuvalet eğitimli kedilerin gösterileri veya tırmanma yeteneklerini sergileyen kedilerin videoları da TikTok kullanıcılarının ilgisini çekiyor.

Sizler için derlediğimiz sevimli dostların videoları, Tiktok platformunun en çok izlenen ve paylaşılan içerikleri arasında yer alarak geniş bir kitleye hitap ediyor.

Hadi o videolara göz gezdirelim...

1. Sosyal medyada viral olan "Yeni şapkamı beğendin mi?" videosu 68,8 milyon izlenme aldı. Kullanıcı, kedisinin tüylerinden esinlenerek onun için bir şapka yapmayı denedi ve bu anı sosyal medyada paylaştı. Ancak, komik olan şey, kedinin bu duruma karşı aldığı intikam oldu. Kedinin sahibinin saçlarından esinlenerek kendine bir "saç şapkası" yapması, sosyal medyada büyük ilgi gördü

2. Son dönemde, bir kullanıcının paylaştığı ve 100,6 milyon izlenmeye ulaşan karşılıklı konuşan kedi videosu, sadece izlenme sayısıyla kalmayıp birçok alanda paylaşıldı. Kedilere alt metinler eklenerek çeşitli alanlarda paylaşıldı. Özellikle markalar, kedi videolarının geniş kitlelere ulaşma potansiyelini fark ederek bu tür içerikleri reklam kampanyalarında kullanmayı tercih ettiler.

3. Videoda, aynı evde yaşayan sarman iki kedinin sürekli olarak kavga ettiği anlar görülüyor. Bu kedi kavgası, izleyiciler arasında büyük ilgi uyandırarak kısa sürede viral hale geldi. 45,8 milyon izlenme alan videonun gerçekçi ve komik görüntüleri, kullanıcıların dikkatini çekerek binlerce paylaşım ve yorum aldı.

4. 93,1 milyon izlenme alan "Şişman Kedi" videosu, sadece izlenme sayısıyla değil aynı zamanda içeriğinde yer alan esprili detaylarla da dikkat çekiyor. Videoda, oldukça kilolu bir kedinin görüntüleri yer alıyor. Ancak, ilginç olan şey, bu kedinin "şibili dom dom yes yes" şarkısı olan Yasin Cengiz'e benzetilmesi. Videoda, kedinin hareketleri ve müziğiyle bu benzetme yapılarak izleyicilere eğlenceli anlar yaşatılıyor.

5. 88,2 milyon izlenme alan kedi videosu, anne kedi ve yavrularının yanı sıra aralarında bir köpeğin de bulunduğu duygusal bir hikayeyi konu alıyor. Videoda, bir anne kedi ve yavruları yer alıyor, ancak aralarında bir köpek de var. Bu köpek, yavruların rengine benziyor ve videoda annelik yapma rolünü üstleniyor. Anne kedi, yavrularına olduğu gibi bu köpeğe de annelik yapıyor, onu yalıyor ve sevgi gösteriyor. Bu duygusal anlar, izleyicilerin büyük ilgisini çekerek binlerce paylaşım ve yorum aldı.