Kemal Kılıçdaroğlu, 17-25 Aralık operasyonları sürecinde hakkında meclis soruşturması açılan Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar'a yönelik "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret" suçlamasıyla yargılanıyordu. Kılıçdaroğlu, bu suçlamadan dolayı 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyordu.

Mahkeme Detayları

İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Kemal Kılıçdaroğlu katılmazken, avukatı Celal Çelik mahkemede hazır bulundu. Duruşmada, Erdoğan Bayraktar'ın şikayetini geri çektiği bildirildi. Bu gelişme üzerine mahkeme, davanın düşmesine karar verdi.

Avukat Celal Çelik'in Açıklaması

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, mahkeme sonrasında yaptığı açıklamada, "Müvekkilimiz Kemal Kılıçdaroğlu, kamuoyuna gerçekleri açıklamak ve halkın bilgi edinme hakkını savunmak adına hareket etmiştir. Erdoğan Bayraktar'ın şikayetini geri çekmesi, bu davanın gereksizliğini ortaya koymuştur" dedi.

Davanın Düşmesi

Erdoğan Bayraktar'ın şikayetini geri çekmesiyle birlikte, İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi, davanın düşmesine karar verdi. Bu karar, Kılıçdaroğlu'nun adli sicil kaydına olumsuz bir yansıması olmadan sürecin tamamlanmasını sağladı.

"DERHAL DÜŞME VERİLSİN"

Bugün yapılan duruşmada savcı, ceza talepli mütalaasını tekrar ettiğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, mahkemenin, "Ek savunmanız olacak mı" sorusuna, "Biz savunma yapmıyoruz. Savcının mütalaasına karşı beyanda bulunuyoruz" diyerek, "Cumhuriyet savcısı, suç işleme pahasına, Anayasa'nın 83. Maddesini ihlal ederek Sayın genel başkan hakkında iddianame düzenledi. Derhal davada düşme kararı verilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

KARAR AÇIKLANDI

Kararını açıklayan mahkeme, müşteki Erdoğan Bayraktar'ın olay tarihi olan 26 Kasım 2014 tarihinde kamu görevinde olmadığını belirterek, Kılıçdaroğlu'nun üzerine atlı suçun şikayete tabi olduğunu ve müşteki Erdoğan Bayraktar'ın da şikayetinden vazgeçtiğini ve bu nedenle 'şikayet yoksunluğu' oluştuğunu kaydetti.

Mahkeme, Anayasa'nın 83/1. Maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığı sebebiyle de Kılıçdaroğlu hakkında kovuşturma şartının gerçekleşmeyeceğinin anlaşıldığını belirterek davanın düşmesine hükmetti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 23 Şubat 2018 tarihinde görülen duruşmada mahkeme, Kılıçdaroğlu hakkında, "Anayasa'nın 83'üncü maddesi gereğince, sarf ettiği sözleri daha önce meclis çalışmalarında ve CHP Grup toplantılarında söylemiş olması nedeniyle, meclis çalışmalarında söylenen sözler ve ileri sürülen düşünceleri meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmasının, o oturumdaki Başkanlık Divanı'nın teklifi üzerine meclisçe yasaklanması şartına bağlanmış olması nedeniyle" davanın düşürülmesine karar vermişti.

BOZMADAN SONRA YARGILAMA DURMUŞTU

Bayraktar'ın avukatı, düşme kararını İstinaf'a taşımış, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi, 8 Nisan 2021 tarihinde düşme kararını bozarak, dosyayı yerel mahkemeye göndermişti. Yerel mahkeme, 27. dönem milletvekili olan ve yasama dokunulmazlığı bulunan Kılıçdaroğlu hakkında yargılamanın durdurulmasına hükmetmişti.

Kılıçdaroğlu, 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde aday olmadığı ve yeniden milletvekili seçilmediği için yasama dokunulmazlığı kalktı. Bunun üzerine dosyadaki durma kararı bozularak dava yeniden açıldı