Kemalpaşa'da 51. Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali coşkusuyla yaşandı!

İzmir'in incisi Kemalpaşa'da düzenlenen 51. Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali, muhteşem bir atmosferde kutlandı. Kemalpaşa Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik, binlerce katılımcının coşkulu iştirakiyle renklendi.

Geceye İlkay Kıyak'ın enerjik sunumu eşlik ederken, sahne şovlarıyla Hakan Doğanay festivale ayrı bir canlılık kattı. En iyi kiraz üreticileri, başarılarını taçlandıran ödüllerini Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen'in elinden aldı.

Kemalpaşa Rekreasyon Alanı'nın coşkulu atmosferinde binlerce Kemalpaşalı, doyasıya eğlenirken, gecenin sonunda ise sevilen sanatçı Melek Mosso'nun unutulmaz performansıyla festival doruk noktasına ulaştı.

Kemalpaşa Belediyesi Devlet Hastanesi'ne ulaşımı sağlayan yollarda hızlı çalışıyor!

Kemalpaşa Belediyesi, 110/1 Sokak ve 3. Çevreyolu üzerindeki yol yapım çalışmalarını hızlandırarak, ilçe sakinlerinin ulaşımını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Kuzey Kentsel Gelişme Alanı Uygulama İmar Planı doğrultusunda kapatılan ve vatandaşların mağduriyetine neden olan Kemalpaşa Devlet Hastanesi yolunun, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden açılması için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Ayrıca, altyapı çalışmalarının tamamlandığı 3. Çevreyolu'nda da yol yapım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, çalışmaları yerinde inceleyerek ilgili birim müdürlerinden bilgi alırken, ilçe sakinlerinin görüş, öneri ve taleplerini de dinliyor.

Başkan Türkmen, yol yapım çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlçemizdeki nüfus artışı ve yapılaşmanın hızla artmasıyla birlikte, ulaşım ihtiyacını karşılamak adına çalışmalarımıza hız kazandırdık. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşadığı hastane yolunda hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmalarla birlikte, ilçe halkının günlük yaşamını olumsuz etkileyen sorunları ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Çalışmalarımızı Haziran ayı içerisinde tamamlayarak Kemalpaşa'yı daha modern ve yaşanabilir bir ilçe haline getireceğiz" dedi.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen'den çalışanlara promosyon jesti

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, belediye çalışanlarının yaklaşık 600 emekçisinin yararlanacağı banka maaş promosyonu için İş Bankası ile anlaşma sağladı. Yapılan ihale sonucunu çalışanlara müjdeleyen Başkan Türkmen, İş Bankası'nın 35 bin 900 TL olarak teklif verdiğini ve bu miktarın Mayıs ayı maaşlarıyla birlikte çalışanların hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

Promosyon anlaşmasının ardından açıklama yapan Başkan Türkmen, "Yaklaşık 600 çalışma arkadaşımızı ilgilendiren banka maaş promosyonu ihalesi dün gerçekleşti. Çalışma arkadaşlarımız bu ay maaşlarıyla beraber 35 bin 900 TL'yi alacaklar. Tüm emekçi kardeşlerime hayırlı olsun, güle güle harcasınlar" şeklinde konuştu.