İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karabağlar Belediye Başkan Adayı Helil Kınay, adaylığının açıklanmasının ardından ilk mitingini CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay’la birlikte gerçekleştirdi. Bahçelievler Uğur Mumcu Parkı'ndaki mitingde konuşan Kınay, "Kentlerimizde, yerel yönetimlerden başlayarak, her birimiz kendi mahallemizde, Karabağlar'da, Türkiye'nin her yerinden insanımızı barındıran, eski İzmir'i içinde yaşatan, yeni İzmir'i yaratacak olan, dönüşecek olan Karabağlar'da bize gösterilen, bize dayatılan iki dudak arasında nasıl yaşayacağımızı, ne konuşacağımızı, kiminle oturup kalkacağımızı söyleyenlere inat biz hep birlikte bu kenti de, bu yaşamı da hak ettiğimiz geleceği de Karabağlar'dan birlikte yaratacağız" diye konuştu.



"HEPİMİZ AYNI MÜCADELENİN İÇERİSİNDEYİZ"

Karabağlar Belediye Başkan Adayı Helil Kınay, "Ben Helil Kınay. Çevre Mühendisiyim. Hayatımın her alanında yaşamdan yana, emekten yana, halktan yana, iyiden doğrudan yana, adaletten yana mücadele etim. Bu mücadeleyi yürütürken tek başıma değildim. Benimle birlikte aynı mücadeleyi yürüten herkesle birlik o yolun içerisinde yan yana, omuz omuza mücadele ettim. Bir anneyim. Tıpkı sizler gibi iki çocuk annesiyim. Bir eş, bir kadın, Atatürk'ün cumhuriyetinde, Atatürk'ün ilkeleriyle yürüyen bu yolda mücadele eden bir yaşam savunucusuyum. Burada karşınızda duruyorum. Tıpkı sizler gibi. Tıpkı burada aynı inancı, aynı umudu taşıyan herkes gibi ben de sizlerden biriyim. Benimle birlikte burada olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bizler birbirimizi tanıyoruz. Ben buradaki her birinizin gözlerini biliyorum. Her birinizi tanıyorum. Bizler birbirimize emek mücadelesinden tanıyoruz. Hak mücadelesinden tanıyoruz. Bu kentin her yerinde, her sokağında yaptığımız yaşam mücadelesinden tanıyoruz. Kent mücadelesinden tanıyoruz. İşçilerimiz, emekçilerimiz, emeklilerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız, gençlerimizle birlikte geleceğimizle ilgili yaptığımız mücadelelerden tanıyoruz. Kim olduğumuz, nerede yaşadığımız, ne olduğumuz, nereden geldiğimiz önemli değil. Bizler aynı inancı, aynı mücadeleyi daha iyi bir yaşamı hak ettiğimiz yaşamı hayata geçirmek için mücadele ediyoruz. Hepimiz aynı mücadelenin içerisindeyiz. Biz birbirimizi iyi tanıyoruz. Biz birbirimizi, inancımızı iyi tanıyoruz. Biz başkalarını da iyi tanıyoruz. Başka sözlerini, güzel sözleri söylerken o ambalajı kazıdığımızda altından çıkan acıları, altından çıkan yoksulluğu, yanlışlığı, yirmi yıldır hayatımızı enkaz altında bırakan, cebimizden emeğimizi, soframızdan ekmeğimizi, aşımızı, sağlığımızı, güvenliğimizi, çocuklarımızı, gençlerimizi, kadınlarımızı, geleceğimizi umudumuzu çalanları iyi tanıyoruz. Biz onları iyi tanıyoruz. Bu mücadelenin içerisinde her birimiz kentlerimizde, evlerimizde, sokaklarımızda, soframızın içinde; eşimiz, dostumuz, çoluğumuz, çocuğumuzla ayakta kalıyoruz. Dayanışmayla, birbirimize olan inancımızla bu yürüttüğümüz mücadeleyle, ahlakımızla, liyakatımızla, iyi niyetimizle, birbirimize olan güvenimizle, Atatürk'ün, Cumhuriyetin bize açtığı yolda aynı yolda yürümeye olan inancımızla beraber mücadele ediyoruz" dedi.



"KARABAĞLAR'DAN, TÜRKİYE'DEKİ DEĞİŞİMİ BİRLİKTE YARATACAĞIZ"

Kınay konuşmasının devamında ise şunları kaydeti:

"Biz bu mücadeleyi yürütürken birlikte çok güçlüyüz. Ben çok güçlüyüm. Bu mücadelede her bir adımın da bir arada olduğu, benim gibi aynı inancı taşıyan, aynı sorumluluğu taşıyan, aynı umudu taşıyan herkesle birlikte olduğum için çok güçlüyüm. Biz çok güçlüyüz. Biz bizi karanlığa boğmaya çalışan geleceğimizi, çocuklarımızı, gençlerimizi, kadınlarımızı, umudumuzu yok etmeye çalışanlara karşı bir arada olduğumuz için çok güçlüyüz. Bugün bunu bilenler bizi susturmaya çalışıyorlar. Bizi uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Bizim birbirimizden ayrıştırmaya, ötekileştirmeye, bir araya gelmeyelim diye zenginliklerimizi, renkliliklerimizi, farklılıklarımızı öcü gibi göstermeye çalışıyorlar. Oysa biz bu zenginliklerle, bu farklılıklarla biz olduğumuz için çok güçlüyüz. Bugün bunu söyleyenler daha dün Hatay'da depreminin birinci yılında acılarımız tazeyken, acılarımızı sarmamışken, kentlerimizi enkaz altındayken kaç kişiyle canımızı verdiğimizi bilmezken bizden değilseniz hizmet vermeyiz diyorlar. Bu vicdansızlık, bu duygusuzlukla bizi birbirimizden ayırmaya çalışıyorlar. Oysa bizler tüm bu iktidarın, bu siyasetlerin, bu cümlelerin dışında kendi kentlerimizde hak ettiğimiz vergilerimizle, emeğimizle, çalışmamızla, sokaktaki gücümüzle zaten bizden olan, zaten bize verilmesi gerekenleri almadığımız ama bize verilmesi gerekenler yandaşlara dağıtıldığı için biz yoksullaşırken, yandaşlar zenginleştiği için bizi çocuklarımız kaybolurken, bizim gençlerimiz kaybolurken onların çocukları, gençleri birdenbire başka hayatlar yaşadığı için bu mücadele de çok önemliyiz. Bizler bu gerçekleri biliyoruz. Şimdi bizler kendi kentlerimizde, yerel yönetimlerden başlayarak, her birimiz kendi mahallemizde, Karabağlar'da, Türkiye'nin her yerinden insanımızı barındıran, eski İzmir'i içinde yaşatan, yeni İzmir'i yaratacak olan, dönüşecek olan Karabağlar'da bize gösterilen, bize dayatılan iki dudak arasında nasıl yaşayacağımızı, ne konuşacağımızı, kiminle oturup kalkacağımızı söyleyenlere inat biz hep birlikte bu kenti de, bu yaşamı da hak ettiğimiz geleceği de Karabağlar'dan birlikte yaratacağız. Var mısınız? Biz bu gücümüzü, bu sesimizi, Karabağlar'ın her bir mahallesinde birbirimizden ayrışmadan, birbirimizin elini tutarak, birbirimizi tanıyarak, bir daha iyi konuşarak, yetmediğimiz yerde yeterek, dayanışma içinde olarak, bu ülkenin gerçek özünde olan cumhuriyetin ilkelerinde olan, yokluktan var ettiğimiz cumhuriyet için Karabağlar'dan, Türkiye'deki değişimi birlikte yaratacağız. Var mısınız? Bizler bu gücümüzle, bu sesimizle Türkiye'nin en aydınlık, en çağdaş herkese kucak açan İzmir'inde Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'la birlikte beş yıl boyunca hayata geçireceğimiz sosyal demokrat, halktan yana, emekten yana, toplum yana çalışmalarımızla kalkındıracağımız, zenginleşeceğimiz, Karabağlar'ın zenginleşeceği, buradaki her birimizin her vatandaşımızın zenginleşeceği, yandaşlara değil kente dağıtılan refahla birlikte, birlikte üreteceğimiz sesimizi birlikte büyüteceğimiz herkes herkesin sözüne ortak olacağımız bir Karabağlar ve bir İzmir için var mısınız?

KARABAĞLAR İÇİN HEP BERABER GELİYORUZ

Bu sözler, bu ülkede sesi kısılmak istenen, umudu, emeği, dayanışması yok edilmek istenen herkesin sözü. Biz bu sözü Karabağlar'da büyüteceğiz. Bu söz ülkenin her yerinde Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleriyle birlikte yürürken, büyürken biz onlarla beraber el ele omuz omuza olacağız. Ama sesini duyurmak isteyen herkesin, gücünü göstermek isteyen herkesin bizimle birlikte halktan yana, toplumdan yana, emekten yana, ahlaklı, doğruyu söyleyen, kendi paylaştığını herkesle paylaşan, yandaşa değil halka hizmet eden, devletin kaynaklarını, kamunun kaynaklarını, yandaşa değil, halkına veren bir belediyecilik anlayışıyla beraber birlikte yürümeye var mısınız? Bugün burada bir kadın belediye başkan adayı olarak karşınızdayım. Karabağlar, İzmir'in geleceği olurken, bu geleceği yaratırken tıpkı ülkemizin ikinci yüzyılında bugün kadınların, gençlerin, çocukların sesini daha çok duyuracağım, ötekileştirmediğimiz, bir arada olduğumuz, kim olduğumuz, ne olduğumuz nereden geldiğimizde değil. Liyakatımız, birikimimiz, niyetimizle birlikte değerlendirdiğimiz, hiçbirimizin ötekileşmediği, hepimizin emeğine saygı duyulduğu, her birimizin kendine önemli, değerli hissettiği bir Karabağlar için benimle birlikte var mısınız? Bu yolculuğa gelirken üç dönem Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğini gören Karabağlar'da bu emeği buraya kadar getiren tüm belediye başkanlarımıza, belediye meclis üyelerimize, burada görev yapan tüm belediye emekçilerimize, bu mücadeleye destek veren parti örgütlerimiz, yoldaşlarımız bu sürecin içerisine veren herkese teşekkür ediyorum. Şimdi bizler, bize emanet edilen bu yolculukla beraber ben bu niyetimi, bu umutlarımı, bu hayallerimi yıllardır kentin her köşesinde, ülkemin her köşesinde yürüttüğüm mücadelemle beraber Karabağlar için umutlarımı, hayallerimi sizlerle yürümek için kendimi size emanet ediyorum. Sizlerin her birinin gözlerinde, hayatlarında, gördüğüm umudu, acıyı, dostluğu, hüzünleri, eksiklikleri, zenginlikleri hepsini omzuma alıyorum. Sizin hayallerinizi ben de emanet alıyorum. Şimdi bu hayalleri benimle birlikte, hep beraber Karabağlar için büyütmeye var mısınız? Biz Karabağlar için hep beraber geliyoruz."