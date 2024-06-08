Kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası kararı bulunan, 9 yıldır firarda olan ve kırmızı bülten ile aranan şahıs E.O, Seydikemer Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yakalanarak adli makamlara ve oradan da cezaevine gönderildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda hakkında ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası bulunan ve 9 yıldır firari olarak kırmızı bülten ile aranan 62 yaşındaki E.O.’nin Seydikemer ilçesinde olduğu bilgisi alındı. Seydikemer İlçesi Kumluova Mahallesinde olduğu tespit edilen şüpheli E.O’nun yakalanması için Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan operasyonda, saklandığı baraka evde ‘Sahte kimlik’ ile yakalandı.

E.O. isimli şahıs tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.