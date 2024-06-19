TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, kırsal bölgelerde yaş ortalamasının arttığına dikkat çekerek çiftçilerin fedakâr ve cefakâr olduğunu belirtti. Çelik, çiftçilere yönelik teşvik ve destek paketlerinin gençlerin tarım sektörüne ilgisini artıracağını vurguladı.

Çelik konu hakkında "Kırsalda yaş ortalaması giderek yükseliyor. Bugün itibarıyla 55-60 yaşa dayanmış vaziyette. Onun için özellikle gençlerimizi çiftçiliğe yönlendirecek teşvik ve destek paketleriyle birlikte yeni projelere ihtiyaç bulunmaktadır. Aksi halde gelecekte bu konuda çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalmamız kaçınılmaz olacaktır. Aynı şekilde küçükbaş hayvancılıkta da büyük sorun haline gelen çoban sorunu mutlaka çözülmeli ve bu konuda da gençlerimizi çobanlık mesleğine yönlendirmek suretiyle hayvancılığın sürdürülebilir olmasını sağlamalıyız." şeklinde konuştu.