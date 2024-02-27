Mücadelemizde bizi bir gün olsun yalnız bırakmayan ve acımızı kendi acısıymışçasına sahiplenen herkese minnettarız. Umarım hiçbir kadının hayallerinin yarım bırakılmadığı adil bir dünyaya uyanabiliriz" dedi

Deniz Özarslan, 28 Temmuz 2022'de boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ın Konak ilçesine bağlı Mersinli Mahallesi'ndeki iş yerine gitti. Çift arasında yaşanan tartışmada, Deniz Özarslan belinden çıkarttığı tabancasıyla eşi Ezgi Özarslan'ı başından vurup, ağır yaraladı. Deniz Özarslan suç aleti ile birlikte olay yerinden kaçtı, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Ezgi Özarslan'ı ambulansa alarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen olay günü beyin ölümü gerçekleşen ve bir süre makineye bağlı yaşayan Ezgi Özarslan, 11 Ağustos 2022'de hayatını kaybetti.

Eşi Deniz Özarslan'ın tarafından tabanca ile vurulması sonucu hastaneye kaldırılan ve15 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Ezgi Özarslan, 7'nci evlilik yıl dönümünde Urla'nın Özbek Mahallesi Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Ezgi Özarslan cinayetinin ardından, İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri cinayet şüphelisi Deniz Özarslan'ı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

17 ŞEHİRDE, 'EZGİ'NİN KATİLİ ARANIYOR' AFİŞLERİ YAPIŞTIRILDI

Ezgi Özarslan için harekete geçen kadın dernekleri, aralarında İzmir'in de bulunduğu 17 şehirde, duvarlara ve direklere 'Ezgi'nin katili aranıyor' yazılı afişler yapıştırdı. Ezgi'nin katili aranırken, defnedilmesinin yıl dönümünde ise ailesi, Şehit Kerem Oğuz Erbay Güzelyalı Üst Geçidi'ne 'İzmir'de Ezgi Zerkin'i ateşli silahla öldüren katil zanlısı 29 Temmuz 2022'den beri aranıyor. Görenler polise ulaşsın' yazılı pankart astı.

ÖLDÜRÜLDÜKTEN 10 AY SONRA EŞİNDEN BOŞANDI

Ezgi Özarslan 2021 haziran ayında İzmir 14'üncü Aile Mahkemesi'nde, eşi Deniz Özarslan'dan boşanmak için açtığı dava ölümünden 10 ay sonra sonuçlandı. Görülen davada Deniz Özarslan'ı tam kusurlu gören mahkeme, boşanmayı gerçekleştirdi. Ayrıca, Ezgi Özarslan boşanma davasının sonuçlanmasının ardından Ezgi Özarslan ailesinin soy ismi olan 'Zerkin'i aldı.

HURDACI BOŞ ARAZİDE İSKELET BULDU

Cinayet şüphelisi Deniz Özarslan'ın bulunamaması üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde özel ekip kuruldu. Özel ekip, Deniz Özarslan'ın gidebileceği ve irtibat kurabileceği adres ve kişileri takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, Deniz Özarslan'ın izine rastlanılamadı. Ekiplerin çalışmaları sürerken, 545 gün sonra Konak ilçesindeki Tarihi Asansör yakınındaki boş arazide hurda toplayan biri tarafından 23 Ocak'ta insan iskeleti bulundu.

İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları inceleme sonrasında kemikleri delil torbalarına alarak İzmir Adli Tıp Kurumu'na teslim etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, bu kapsamda kayıp olan kişilerin yakınlarından DNA testi talep edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, insan kemiklerinin Ezgi Özarslan'ın cinayet şüphelisi Deniz Özarslan'ın ailesinden alınan DNA ile eşleşti. Deniz Özarslan'ın kemiklerinin alınması için ise ailesine bilgi verildi.

ANNEDEN AÇIKLAMA

Öldürülen Ezgi'nin annesi Ziynet Zerkin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Birçoğunuzun bildiği üzere 29 Temmuz 2022 tarihinde kızım Ezgi Zerkin, eşi Deniz Özarslan tarafından başından vurularak öldürüldü. Sonrasında faili firar etti. Biz yaklaşık 2 yıldır failin bulunması ve adaletin sağlanabilmesi için mücadelemize devam ediyoruz. 23 Şubat 2024 tarihinde bize ve karşı tarafın ailesine verilen bilgiye göre yaklaşık 1 ay önce tarihi asansör çevresinde bulunan insan kemiklerinin yapılan DNA sonucuna göre kızımın katili Deniz Özarslan'a ait olduğu belirlendi. Bizlerin bugüne kadar sıklıkla gazete ve haber kanallarıyla diyalog kurmamızın tek sebebi kızımın katilinin yakalanabilmesi için daha çok insana sesimizi duyurabilmek ve adaletin zamanında sağlanmasıydı. Ancak sizlerin de gördüğü üzere evren kendi adaletini kendi sağlamış durumda. Mücadelemizde bizi bir gün olsun yalnız bırakmayan ve acımızı kendi acısıymışçasına sahiplenen herkese minnettarız. Umarım hiçbir kadının hayallerinin yarım bırakılmadığı adil bir dünyaya uyanabiliriz" dedi.