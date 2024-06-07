Konak Belediyesi’nin Avrupa Konseyi tarafından desteklenen “ROMACTED Faz II: İyi Yönetişimin Teşvik Edilmesi ve Yerel Düzeyde Romanların Güçlendirilmesi Programı” kapsamında başlatılan “Genç Roman Baristalar” projesi, eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika töreni düzenlendi. Tören, Konak Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü’nün tarihi hizmet binasında gerçekleşti.

Başkan Mutlu: “Eğitimden İstihdama Tüm Gücümüzle Yanınızdayız”

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, sertifika töreninde yaptığı konuşmada istihdamın önemine vurgu yaparak, “Bu projeler ve sivil toplum bilinciyle Romanlar artık, ‘Biz de varız, her yerde varız, her işi yapacağız, eğitim hakkımız’ diyorlar. Bu projeyi çok önemsiyorum. Kurslar bittikten sonra iş olanaklarının çok yüksek olduğundan söz edildi. Eğitimden başlayarak istihdama kadar giden süreçte Konak Belediyesi olarak tüm gücümüzle yanınızda olacağız. Önümüzdeki beş yılda hiç kimsenin arkada kalmadığı, herkesin yan yana yürüdüğü, kendini eşit ve mutlu hissettiği bir Konak için birlikte çalışmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Romanlar ve Göçerler Bölümü Proje Yetkilisi Burçak Kılınç, Konak Belediyesi ile ocak ayından bu yana iki alt hibe projesi yürüttüklerini belirterek, Barista Kursu’nu başarıyla tamamlayan gençleri kutladı. Kılınç, “Başta AR-GE Müdürlüğü olmak üzere gençlere, Konak Belediyesi’ne ve tüm katılımcılara teşekkür ederim” dedi.

Ege Mahallesi Gençlik Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı ve projenin barista eğitmeni Tamer Yetişir, Roman kültürünü dünya kahvesiyle birleştirdiklerini vurgulayarak, “Şimdi iş gençlerde, sahaya çıkıp çalışma vakti geldi” dedi.

Roman Dostu Konak Belediyesi

Konak Belediyesi Meclis Üyesi Tolga Küleş, Roman sivil toplum örgütlerinin farkındalık ve mesleki kurslardaki başarılı çalışmalarından mutluluk duyduklarını belirtti. Küleş, “Konak Belediye Başkanlarımızın Roman dostu olması bizleri çok mutlu ediyor. Genç kursiyerleri ve dernek başkanımızı kutluyorum” diye konuştu.

Genç Baristalar Hizmet Sektörüne Hazır

Proje kapsamında yaklaşık iki ay süren eğitimler, Ege Mahallesi Gençlik Eğitim ve Kültür Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Roman gençlere, sektörde kullanılan makinelerle içecek hazırlama ve makinelerin çalıştırılması ile ilgili temel hijyen kuralları konusunda eğitimler verildi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 20 Roman genç, sertifikalarını alarak istihdam sürecine katıldı. Törenin sonunda genç baristalar, konuklara özel kahveler hazırlayıp ikram ederek hünerlerini sergilediler.