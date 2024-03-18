İNÖNÜ CADDESİ'NDE ESNAF TURU

CHP Konak Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu, gün içerisindeki ilk temaslarına İnönü Caddesi'nden başladı. Bölgedeki seçim çalışmalarına kaldığı yerden devam eden Mutlu, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Dükkanlara tek tek girerek taleplere kulak veren Mutlu, kafelerde oturan vatandaşlarla da sohbet etti. Seçimlerde destek isteyen Mutlu, "Seçimi alacağız ama sizin desteğinizle daha yüksek oyla gelmek istiyoruz. Konak'ta yıllardır yaşıyorum, sorunlarını biliyorum. Ülkeyi yönetemeyenler İzmir'i, Konak’ı yönetemezler" dedi.

ŞİMDİDEN TEBRİK EDERİZ

Mutlu'ya seçim sürecinde başarı dileklerinde bulunan esnaf ve vatandaşlar ise, "Oylarımız size, başka partiye verecek oyumuz yok. Hep destek tam destek. Şimdiden tebrik ederiz" sözleriyle destek verdi.

GÜLTEPE HALKIYLA İFTARDA BULUŞTU

Başkan Adayı Mutlu, esnaf turunun ardından Gültepeli vatandaşlarla iftar yemeğinde bir araya geldi. Turgut Reis Caddesi’nde gerçekleşen iftar programında yüzlerce mahalle sakiniyle buluşan Mutlu, masaları tek tek gezerek konukların Ramazan ayını kutladı. Vatandaşlar, "Gültepe seninle durma ilerle" ve "Gültepe'nin umudu Nilüfer Mutlu" tezahüratlarıyla Mutlu'yu bağrına bastı.

BİRLİKTE YOL YÜRÜYECEĞİZ

İftar programında vatandaşlara seslenen Mutlu, "Bu mübarek Ramazan akşamını evinizde, sokağınızda sizlerle birlikte geçirmek büyük mutluluk. Bize yüreğinizi, Gültepe'yi açtınız. 31 Mart akşamından itibaren sizlerle birlikte yol yürüyeceğiz, çok farkı bir Konak yaratacağız. Bu yolculukta bizimle olduğunuz için çok mutluyuz. Gece gündüz çalışarak bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

GENEL BAŞKANIMIZ GİT VE ÇÖZ DEDİ

Konuşmasının devamında vatandaşlara kentsel dönüşüm konusunda güvence veren Mutlu, "Gültepe'nin dönüşüm sorunu en büyük önceliklerimiz arasında yer alıyor. Genel Merkezimiz dönüşüm için beni görevlendirdi, Genel Başkanımız Özgür Özel 'Git ve bunu çöz' dedi. Sadece kentsel dönüşüm değil; sosyal, ekonomik ve kültürel dönüşüm de yapacağız. Parkınız da gençlik merkeziniz de sanat merkeziniz de olacak. Hala doğal gazı olmayan mahalleler olduğunu biliyorum. Kimse mahallesinden ayrılmayacak. Hem yerinde dönüşüm ve doğal gaz sorununu çözeceğiz. Bizde tebrik süreci olmayacak ilk günden işe başlayacağız. Her bir mahallenin sorunlarını çıkardım, 111 mahallede hangi sorun varsa hepsi elimde. Geldiğimiz gün size dokunmak istiyorum. Bizim işimiz gücümüz Konak ve halk" ifadelerini kullandı.

EV ZİYARETİNDE TALEPLERİ DİNLEDİ

Seçim çalışmaları kapsamında ev ziyaretlerine de devam eden Mutlu, iftarın ardından 19 Mayıs Mahallesi'nde oturan Dilan ve Yusuf Sarı çiftinin evine konuk oldu. Mahalle sakinlerinin de katıldığı samimi buluşmada talepleri dinleyen ve belediyecilik vizyonunu anlatan Mutlu, "Ben hayata hep soldan baktım, sosyal belediyeciliği önemsiyorum. Kimsenin kendini bir adım geride hissetmediği bir Konak istiyorum. 31 Mart'tan itibaren Konak ile ilgili tüm kararları komşularımızla birlikte alacağız. Kadınları çok önemsiyoruz. En çok onlara ne istediklerini soracağız. Kreş, semt merkezleri, spor alanları ve park gibi talepleri yerine getireceğiz" açıklamasını yaptı.