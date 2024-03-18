Çanakkale Zaferi’nin 109. yıldönümü kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı önünde düzenlenen resmi törenin ardından ilçe şehitliğini ziyaret eden protokol üyeleri şehitler için dua ettiler. Görevli imam tarafından edilen dua sonrası tüm şehitler anılırken Çanakkale Zaferi’nin baş mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anılmaması tepki uyandırdı. Tepkisini dua eden imamın yanına giderek gösteren CHP İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu; “Kimse unutmamalıdır ki, Çanakkale Zaferi Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde önemli bir dönüm noktasıdır. Bu zafer, tarih boyunca Türk ulusunun kahramanlık, fedakârlık ve vatanseverlik ruhunu en yüksek şekilde ortaya koyduğu bir destandır. Bu Zaferin baş mimarlarından biri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz” dedi.

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene İlçe Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Fahrettin Eren ve Dernek üyeleri, siyasi Parti Başkanları ile vatandaşlar katıldı. Çelenklerin Atatürk anıtına sunumu ile başlayan Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla devam eden resmi törende günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Konuşmaların ardından şehitliğe geçen protokol üyeleri burada tüm şehitler için dua ettiler.

İLK TEPKİ CHP İLÇE BAŞKANINDAN

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 109. yıldönümü ve Şehitleri anma günü programı kapsamında şehitlikte Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anılmamasına tepki gösteren CHP İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu; “Çanakkale bu topraklarda yüz yıllardır yaşanan bir kahramanlık destanıdır. Bu destanın başkahramanlarından biri de Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. O, bu topraklarda milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde liderlik yapmış, zaferin temel taşlarını atmış bir önderdir. Onun büyük önderliği ve kararlılığı olmasaydı, bugün bu topraklarda özgürce yaşamamız mümkün olmazdı. Şehitlerimizi anarken, onların mücadelesinin önemli bir parçası olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü unutmak Türk ulusuna yakışmayan bir harekettir. Onun önderliğindeki ordumuz, Çanakkale'de destan yazmış, düşmanı denizden ve karadan püskürtmüş, bu toprakları vatan yapmıştır. Onun ruhu ve mirası, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel taşlarındandır ve her zaman hatırlanmalıdır” diye konuştu.

CHP İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu; “Bizler, Atatürk'ün mirasına sahip çıkarak, onun gösterdiği yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Çünkü o, milletimizin birlik ve beraberliğinin en büyük simgesidir. Şehitlerimizi ve onların mücadelelerini anarken, Atatürk'ü anmamak, tarihimize ve geçmişimize yapılan saygısızlıktır" diyerek, bir kez daha tepkilerini dile getirdi.