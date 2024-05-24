Konaklılar Açık Havada Sporla Güne Merhaba Diyecek

Konak Belediyesi, sıcak havalarla birlikte Konaklıların güne açık havada spor yaparak başlamalarını sağlıyor. Haftanın üç günü farklı parklarda düzenlenecek sabah sporu etkinliği, hem spor alışkanlığı kazandıracak hem de katılımcılara keyifli bir aktivite imkanı sunacak.

Ücretsiz ve açık hava sporu

Açık Hava Sabah Sporu etkinliği, 27 Mayıs Pazartesi günü başlayacak ve her pazartesi, çarşamba ve cuma günleri devam edecek. Spor etkinlikleri çeşitli parklarda eş zamanlı olarak gerçekleşecek ve tüm Konaklılara ücretsiz olarak sunulacak.

Tüm vatandaşlara açık ve ücretsiz olan Açık Hava Sabah Sporu etkinliğinin ilki 27 Mayıs Pazartesi tarihinde yapılacak. Her pazartesi, çarşamba ve cuma günü gerçekleşecek sabah sporu 8.30’da başlayacak. Etkinlikler Göztepe Denizatı Parkı, Dr. Behçet Uz Parkı, Kılıçreis Parkı, Mehmet Ali Akman Parkı, Dr. Saadettin Yağdıran Parkı, Zeytinlik Tülay Aktaş Parkı ve Karantina Meydanı’nda sporseverlerin katılımıyla eşzamanlı olarak gerçekleşecek. Hatay Pazaryerinde ise semt pazarının kurulmadığı Çarşamba ve Cuma günleri sabah sporu yapılacak. Açık hava sabah sporuna, alanında uzman spor eğitmenleri liderlik edecek.

Konak Belediye Başkanı'ndan davet

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konaklıları açık havada spor yapmaya davet ederek, "Sağlıklı ve aktif bir yaşam için önemli olan sporu, açık havada yapma fırsatını Konaklı komşularımıza sunuyoruz" dedi.