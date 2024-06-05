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Konak'ta çocuklar geri dönüşümle müzik aleti üretti!
Konak Belediyesi, Dünya Çevre Günü'nde Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda "Geri Dönüşüm Müzik Aletleri" etkinliği düzenledi.
#Konak belediyesi
#Dünya çevre günü
#Mehmet Akif Ersoy
#Müzik malzemesi
05.06.2024 - 13:43
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Editör:
Emir Çetintaş
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