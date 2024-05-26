2024 yılında vurgulanan önlemlerden biri de kredi büyümesinin sınırlanması oldu. Bu bağlamda bireysel kredilere odaklanılarak kredi kartı ve ek hesap borçları yakından inceleniyor.

Mart 2024 itibarıyla, bireysel kredi kartı borçlarındaki artış oranı, Konya gibi bazı illerde dikkat çekici boyutlara ulaştı. Konya'da kredi kartı borçlarının yüzde 37.5 artması, bu durumu açıkça gösteriyor. Benzer şekilde Bursa, Muğla, Antalya ve Aksaray gibi illerde de önemli artışlar yaşandı.

Ek hesap kullanımında da benzer bir eğilim izleniyor. Son üç ayda ek hesap kullanımı yüzde 25.8 artarak 215.2 milyar liraya yükseldi. Özellikle Antalya'da ek hesap kullanımındaki yüzde 33.1'lik artış dikkat çekiyor.

İhtiyaç kredisi borçları da artış gösteriyor. Özellikle Tunceli, Ardahan, Gümüşhane, Rize ve Kırşehir gibi illerde bu artış oranı yüksek. Ancak İstanbul'da artış oranı daha düşük seviyede kaldı.

BDDK'nin verilerine göre, tüketici kredilerindeki artışlar devam ediyor. 17 Mayıs haftası itibarıyla bireysel kredi kartı borçları önemli bir artış göstererek 1 trilyon 385 milyar liraya ulaştı.