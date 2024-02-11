Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ile birlikte Büyükşehir Belediyesinin toplu ulaşım filosunu güçlendirecek 53 yeni otobüsün tanıtımını gerçekleştirdi.

Büyükşehirlerdeki en önemli gündem maddelerinden birisinin toplu ulaşım olduğunu anımsatan Başkan Altay, geçen yıl toplu ulaşımda 111 milyon biniş sayısına ulaştıklarını belirterek, bunun yaklaşık 41 milyon binişi raylı sistemle, 70 milyonu ise otobüslerle olduğunu ifade etti.

Konyalıların daha konforlu bir ulaşıma kavuşmaları, sefer sayılarının artırılması ve ulaşımdaki seyahat sürelerinin kısaltılmasıyla ilgili yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek, “Bu manada geçen yıl 127 otobüsümüzü şehrimize kazandırmıştık. Şu an itibariyle 53 otobüsü daha hizmete alarak otobüs filomuzu daha da güçlendiriyoruz. Bunlardan 30 tanesi CNG Hibrit Solo, 20 tanesi CNG Hibrit Körüklü, 3 tanesi de yarı seyahat tipi. Otobüslerimiz doğalgazla çalışan çevreci otobüsler. Güncel maliyeti 449 milyon lira. Böylece geçen yıl aldığımız otobüslerle birlikte yeni otobüs sayımız 180’e çıkarak, toplam güncel maliyet de 1 milyar 311 milyon lirayı bulmuş oldu. Otobüslerimiz Türkiye’de üretilen yerli otobüsler. En kalitelisini şehrimize kazandırmak için çabalarımızın sonucunda bu 53 otobüs de hizmete sunulmuş oldu. Şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bir taraftan da Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bu kadar büyük bir coğrafyada Türkiye’nin en ucuz ulaşım hizmetini sunuyoruz. Öğrenci biletimiz 4 lira, sivil biletimiz 8,5 lira, öğrenci abonmanımız 220 lira. Dolayısıyla bu konforu vatandaşlarımıza en ucuza sunma konusunda da Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

TOPLU ULAŞIMDA TEKNOLOJİNİN TÜM İMKANLARI KULLANILIYOR

“Konya Modeli Belediyecilik” anlayışıyla teknolojinin tüm imkanlarını toplu ulaşım hizmetlerinde de kullandıkları ifade eden Başkan Altay, “Her gün 10 binlerce hemşehrimiz tarafından kullanılan Akıllı Toplu Ulaşım Sistemimiz ATUS, Konya Kent Bilgi Sistemi, Akıllı Trafik Yönetim Sistemi, Merkezi Trafik İşletim Sistemi, Akıllı Otopark Uygulaması, Yapay Zeka Destekli Hat Optimizasyon Uygulaması, Akıllı Durak Ekranları ve yine Türkiye’de ilk kez Türkiye Kart ve Konya Maas Platformu’nu gerçekleştiren belediye olarak da bu konudaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ayrıca engelli vatandaşlarımız için hayata geçirdiğimiz Engelsiz Konya Mobil Uygulamamız ile Uluslararası AUS Zirvesi kapsamında; ‘Ulaşımda Aklın Yolu Belediyecilik’ kategorisinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızdan bizzat bir ödül aldık” dedi.

Öncelikli hedeflerinin otobüs filosunu yenilerken raylı sistemle taşınan yolcu sayısını artırabilmek olduğunu belirten Başkan Altay, en kısa sürede yeni raylı sistem müjdelerini de Konya'ya vermeyi planladıklarını söyledi.