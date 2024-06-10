Kaza, Köyceğiz-Ortaca karayolu Yangı Mahallesi mevkisinde Nurettin Akdeniz yönetimindeki 09 U 846 plakalı kamyonun aynı istikamette yol üzerinde duran tırı arkadan çarpması sonucu meydana geldi.

Kazanın ardından olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye, polis, jandarma ve 112 ambulans ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede 09 U 846 plakalı araç sürücüsü Nurettin Akdeniz ve yanında yolcu olarak bulunan Adem Yoldaş isimli vatandaşların hayatını kaybettiği belirlendi.

Araç içinde sıkışan ve hayatını kaybeden iki kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.