İzmirlilere rahat, güvenli ve hızlı ulaşım hizmeti sunmak için çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Menemen’e iki yeni İZBAN istasyonu daha kazandırıyor. İzmir`in kuzey-güney hattında hizmet veren İZBAN'da, Şirinyer ile Kemer istasyonları arasında kalan Lale Mahallesi ve Çiğli'de bulunan Katip Çelebi Üniversitesi bölgesinde daha önce çalışmalara başlayan Büyükşehir Belediyesi, Menemen’de de vatandaşlardan gelen talepler üzerine harekete geçti.

10 firma ön yeterlilik için başvurdu

Menemen’e Asarlık ve Koyundere İZBAN istasyonlarını kazandırmak için çalışmalara başlandı. Asarlık ve Koyundere İZBAN istasyonları için uygulama projelerinin hazırlanması ihalesine çıkıldı. Proje ihalesinin ilk aşaması tamamlandı. İhaleye Altaş Altyapı Uluslararası Müh. Müş. A.Ş., Su Yapı Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş., Proyapı Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. , Yüksel Proje A.Ş., Temelsu Uluslararası Mühendislik Hizmetleri A.Ş., Koba Proje ve Danışmanlık, ZTM Proje Mühendislik A.Ş., Metro İstanbul San. ve Tic. A.Ş., Prota Mühendislik Proje ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş., Tümaş Türk Mühendislik Müşavirlik Müteahhitlik A.Ş. katılarak ön yeterlilik dosyalarını sundu.

Yeterli bulunan 6 firma davet edildi

Proje ihalesinin ikinci aşamasında 6 firma davet edildi. Altaş Altyapı Uluslararası Müh. Müş. A.Ş., Su Yapı Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş., Temelsu Uluslararası Mühendislik Hizmetleri A.Ş., Tümaş Türk Mühendislik Müşavirlik Müteahhitlik A.Ş. ve Yüksel Proje A.Ş. teklif sundu. Davet edilen Proyapı Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. ise teşekkür mektubu sundu. İhale Komisyonu teknik teklifleri değerlendirdikten sonra, 6 Mart’ta yapılacak 3. aşama ihalede ise mali teklifleri alacak. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından başlayacak proje çalışmaları 8 ayda bitirilecek. Projelerin TCDD tarafından onaylanmasının ardından yapım ihalesine çıkılacak.

Yer üstü istasyonu olacak

Menemen Asarlık ve Koyundere’de yapılacak istasyonlar, yer üstü istasyonu olarak tasarlanacak. Egekent-2 ve Menemen İZBAN istasyonları arasında kalan bölgede halkın talepleri ve nüfus yoğunluğu dikkate alınarak raylı sistem hattı ile konforlu bir şekilde seyahat imkanı sağlanacak. Halen yapımı devam eden Lale Mahallesi ve Katip Çelebi Üniversitesi bölgesindeki istasyonlar ile Asarlık ve Koyundere istasyonlarıyla toplam durak sayısı 45’e çıkacak.

136 kilometrelik hat

Türkiye'nin en uzun banliyö hattı 2010 yılında 80 kilometre ile Aliağa ile Menderes arasında hizmete girdi. TCDD ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ortaklığında yapılan İzmir Banliyö Sistemi İZBAN hattı önce Torbalı'ya kadar uzatıldı. Ardından Tepeköy - Selçuk arasındaki 26 kilometrelik bölüm hizmete açıldı. İZBAN hattı Selçuk İstasyonu'nun da katılımıyla 136 kilometreye ulaştı.