İngiltere Merkez Bankası'ndan (BoE) yapılan açıklamaya göre, Kral Charles'ın portresini taşıyan 5, 10, 20 ve 50 sterlinlik banknotlar artık kullanıma sunuldu. Bu yenilik, İngiltere’nin para tarihinde önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. BoE Başkanı Andrew Bailey, "Bu tarihi bir an, çünkü banknotlarımızın üzerindeki hükümdarı ilk kez değiştiriyoruz. Nakit paranın pek çok kişi için önemli olduğunu biliyoruz ve halk talep ettiği sürece banknot sağlamaya kararlıyız. Yeni banknotları tedavüle sokmak bu kararlılığın bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

Eski ve yeni banknotlar bir arada

Kraliçe 2. Elizabeth'in portresinin yer aldığı banknotlar parada ödeme aracı olarak kullanılmaya devam edilecek. Bu, İngiltere'de hem eski hem de yeni hükümdarın portresini taşıyan banknotların bir süreliğine dolaşımda olacağı anlamına geliyor. Yeni banknotlar, yıpranmış olanların yerine geçecek ve banknotlara olan talepteki genel artışı karşılamak amacıyla basılacak. Bu nedenle, Kral Charles'ın portresinin yer aldığı yeni banknotların yayılımının oldukça yavaş olması bekleniyor.

Kral Charles’ın portresi ve banknotlar

Kral Charles'ın portresini taşıyan ilk banknotlar geçen yıl basılmıştı. Banknotlarda yer alan Kral Charles portresi, 2013 yılında çekilen bir fotoğrafa dayanıyor. Yeni banknotlar, Kraliyet ailesinin ve İngiltere halkının bir dönüm noktasını sembolize ediyor ve bu yenilik, İngiltere Merkez Bankası’nın modernleşme sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Halkın görüşleri

Yeni banknotların dolaşıma girmesiyle birlikte halkın bu değişime nasıl tepki vereceği merak konusu. Pek çok kişi için nakit para hala önemli bir ödeme aracı olmaya devam ediyor ve bu yeni banknotların kullanımı, halk arasında hem merak hem de heyecan uyandırdı.