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Böylelikle, kredi kartlarından nakit avans çekme işlemlerinde uygulanan faiz oranlarında önemli bir artış yaşandı.

Nakit avans kullanımında uygulanan gecikme faizi de yüzde 4,72'den yüzde 5,30'a çıkarıldı.

Bu kararla birlikte, kredi kartından nakit avans çekim faizi yüzde 4,42'den yüzde 5'e yükseldi. Aynı şekilde, kredili mevduat hesapları için de faiz oranı yüzde 5 olarak belirlendi.

Tebliğdeki "Kredi kartları vasıtasıyla yapılan nakit çekim veya kullanım işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı aylık referans orana 131 baz puan eklenerek belirlenir" hükmündeki baz puan 189'a yükseltildi.