Kredi kartlarından nakit avans çekiminde uygulanan faiz oranı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın kararıyla yüzde 5'e yükseltildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle, "Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ"de revizyon yapıldı.
Tebliğdeki "Kredi kartları vasıtasıyla yapılan nakit çekim veya kullanım işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı aylık referans orana 131 baz puan eklenerek belirlenir" hükmündeki baz puan 189'a yükseltildi.
Bu kararla birlikte, kredi kartından nakit avans çekim faizi yüzde 4,42'den yüzde 5'e yükseldi. Aynı şekilde, kredili mevduat hesapları için de faiz oranı yüzde 5 olarak belirlendi.
Nakit avans kullanımında uygulanan gecikme faizi de yüzde 4,72'den yüzde 5,30'a çıkarıldı.
Böylelikle, kredi kartlarından nakit avans çekme işlemlerinde uygulanan faiz oranlarında önemli bir artış yaşandı.