Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, "31 Mart’ta sadece pusulaya bir oy vurmayacağız, geleceğe damgamızı vuracağız. İzmir için yeni bir hikaye yazacağız." dedi. Dağ, seçim çalışmalarına devam ederken Kınık'ta sürpriz bir karşılaşmaya imza attı ve İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale ile kucaklaştı.

Hamza Dağ, adaylığının açıklandığı günden itibaren aktif bir şekilde sahada seçim çalışmalarını sürdürüyor. Bugünkü programında Kınık'ta vatandaşlarla buluşan Dağ, burada rakibi Ümit Özlale ile beklenmedik bir karşılaşma yaşadı.

Hamza Dağ'ın Kınık Ziyareti

Cumhur İttifakı Kınık Belediye Başkan Adayı Sami Mollaahmet ile birlikte Kınık'ta gerçekleşen etkinlikte Hamza Dağ, ilçedeki Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle yapılan Kınık Belediyespor Kapalı Halısaha'nın açılışını gerçekleştirdi.

Rakip Adaylar Arasında Sıcak Kucaklaşma

Kınık ziyaretinde sürpriz bir an yaşandı. Hamza Dağ, İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale ile karşılaşarak sıcak bir kucaklaşma gerçekleştirdi. Dağ, rakibi Özlale'ye başarı temennisinde bulunarak dostça bir atmosfer oluşturdu.

Hamza Dağ'ın Açıklamaları

Açılış töreninde konuşan Hamza Dağ, "31 Mart’ta sadece pusulaya bir oy vurmayacağız, geleceğe damgamızı vuracağız. İzmir için yeni bir hikaye yazacağız." sözleriyle seçim stratejisini vurguladı.

“4.5 MİLYON İZMİRLİNİN KAZANACAĞI BİR HİKAYE YAZACAĞIZ”

Hamza Dağ, İzmir’e daha fazla hizmet etme vaktinin geldiğini belirtip bu gerekçeyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak 56 gündür sahalarda koşturduğunu belirtti. Dağ, “Gecesiyle, gündüzüyle, hayalimizi ve sevdamızı, fert fert ve sokak sokak tüm İzmirli hemşehrilerimle paylaşıyorum. 1 Nisan günü öyle bir hikaye yazacağız ki, kaybedeni olmayan, 4.5 milyon İzmirli hemşehrilerimizin tamamının kazandığı güzel bir hikayeyi hep birlikte yazacağız.” ifadelerini kullandı.

“SADECE PUSULAYA DEĞİL, GELECEĞE DAMGA VURACAĞIZ”

Dağ, İzmir’in çehresini hizmet anlamında değiştirmek ve dönüştürmek zorunda olduklarını belirterek, “31 Mart’ta sadece pusulaya bir oy vurmayacağız, geleceğe damgamızı vuracağız. İzmir için yeni bir hikaye yazacağız. Kalemi sizler vereceksiniz, destan yazmakta bizlerin omuzunda, boynunda olacak. Çünkü biz ne diyoruz, biz İzmir’iz, başarabiliriz.” dedi.

HAMZA DAĞ VE ÜMİT ÖZLALE KUCAKLAŞTI

Hamza Dağ daha sonra Sami Mollaahmet ile birlikte Kınık Poyracık Pazaryeri’ni ziyaret etti. Dağ pazar yeri girişinde İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale ile karşılaştı. İki aday samimi bir şekilde kucaklaştı. Renkli görüntülerin olduğu karşılaşmada, iki aday birbirlerine ve ekiplerine başarı temennisinde bulundu.

Hamza Dağ daha sonra esnafı tek tek ziyaret ederek onların taleplerini dinledi. Esnafa hayırlı kazançlar temennisinde bulunan Dağ, her zaman onların yanında olduklarını vurguladı.