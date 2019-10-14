Ramiz Kimdir? Nerelidir? Şarkıları Nelerdir?

Ramiz, 1982 Bulgaristan doğumludur. Türkiye’ye 1980’li yılların başında oluşan göç dalgası ile birlikte buraya göçen ailesi sayesinde müzikal yaşımına Türkiye’de devam etti. Kariyerine ilk başlarda yabancı şarkıları Türkçe’ye çevirerek başladı.

Amatör rap performansı sayesinde birçok kişinin beğenisini topladı. Dönemin sıkıntılı zamanlarından kaynaklı olarak evde bulunan amatör sistem ile kayıt alıyordu. 1997 yılında lise eğitimini görürken ailesinden aldığı harçlıkları biriktirerek kendine ait bir stüdyo oluşturdu.

Stüdyo’dan ilk çıkan albüm “Üçlü İttifak” olmuştur. Albümün içerisinde 4 adet müzik bulunuyordu. Albümün birçok insana ulaşarak büyük bir beğeni toplamasıyla artık Ramiz için birçok şey değişmeye başladı. 1998 yılında bir ekip kurma hayali olduğu için Cabbar ile birlikte grup kurdular. 2 adet Underground albüm yaparak varlıklarından herkesin haberdar olmasını sağladılar. Ramiz, rap camiasının en etkili gruplarından biri olan “Ondaon” grubunun kurulmasında öncülük etmiştir. Bu grupla birlikte ülkenin en prestijli ödüllerinden olan “Yılın En İyi Rap Grubu” “Yılın En İyi Çıkış Yapan Grubu” ödüllerine layık oldular. Grup haricinde tek başına aldığı ödül ise “En İyi Tarz” ödülüdür. Sanatçının en çok sevilen şarkılarından biri ise Ramiz - HYPERLINK "https://mp3semti.com/Ramiz-Gibi-Git.html" Gibi Git indir etiketi ile yayınlanmıştır.

2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun olarak Almanya’ya gitmiştir. Birçok rapçının desteğiyle Almanya içerisinde prodüktörlük ve düetler yaptı. Almanya macerası sadece 4 ay süren Ramiz, İstanbul’a geri döndüğünde yine ses getiren bir olay ile sevenlerini karşılamıştır. İstanbul Attack ile birlikte yaptığı “İstanbul Geceleri” adlı albüm müzik piyasasını alt üst ederek çok satanlar listesinden uzun süre inmedi. Sonrasında kariyerine büyük bir çaba ile devam ederken Gece Yolcuları ile yaptığı “Değer mi?” adlı düet ile tekrardan gündeme geldi. Bunun yanı sıra aynı albüm içerisinde bulunan “Kapatma Gözlerini” adlı şarkının nakarat kısmında da şarkıya eşlik etti.

En çok sevilen Ramiz Şarkıları

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