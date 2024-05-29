İzmir'in gözde mekanlarından Kültürpark, son dönemde artan güvenlik önlemleriyle daha huzurlu bir ortama kavuşuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan zabıta merkezi sayesinde alanda denetimler sıklaştırıldı. Geçtiğimiz hafta başlatılan çalışmalar kapsamında, izinsiz giriş yapan, uygunsuz park eden ve huzuru bozan onlarca kişiye cezai işlem uygulandı.

Kültürpark'ta Güvenlik Artırıldı

30 kişilik zabıta ekibi, Kültürpark'ta 7/24 esasına göre görev yaparak alanın güvenliğini sağlıyor. Ekipler, izinsiz giriş yapan, uygunsuz park eden araç ve motosiklet sahiplerine Kabahatler Kanunu ve Belediye Emir Yasaklar Yönetmeliği'ne göre para cezası kesiyor. Geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde 50 araç ve motosiklet sahibine toplam 100 bin 548 lira para cezası uygulandı.

Uyuşturucu Kullanıcılarına Göz Açtırılmıyor

Zabıta ekipleri, Kültürpark'ı mesken tutarak huzuru bozan 32 kişiyi de alandan uzaklaştırdı. Bu kişiler arasında madde bağımlısı olduğu tespit edilen ve vatandaşlardan zorla para isteyen 5 kişi ise gözaltına alınarak emniyet birimlerine teslim edildi.

Vatandaşlar Memnun

Kültürpark'ta alınan güvenlik önlemleri ve zabıta ekiplerinin çalışmaları, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Özellikle ailelerin çocuklarıyla daha güvenli bir şekilde vakit geçirebildiği belirtiliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu çalışmaları, kentteki diğer park ve yeşil alanlara da yayılması bekleniyor.