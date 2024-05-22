Aydın'ın Kuyucak ilçesi, Kurtuluş Mahallesi'nde yapılması planlanan jeotermal kaynak arama sondaj faaliyetleri için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 21 Mayıs 2024 tarihli duyurusuna göre, Kocaer Enerji A.Ş. tarafından yürütülecek iki proje için resmi süreç başlatıldı.

Kocaer JES Projeleri

KCH 4 Projesi

İlk proje, Kurtuluş Mahallesi'nde 1651 nolu parselde gerçekleştirilecek olan "Kocaer JES Jeotermal Kaynak Arama Sondaj Faaliyeti-KCH 4" projesidir. Bu projeye ilişkin olarak hazırlanan Proje Tanıtım Dosyası (P.T.D.), Aydın Valiliği'ne sunulmuş ve ÇED Yönetmeliği’nin 16. maddesi kapsamında incelenerek süreç başlatılmıştır.

KCH 5 Projesi

İkinci proje ise yine aynı mahallede, 2380 nolu parselde yapılacak olan "Kocaer JES Jeotermal Kaynak Arama Sondaj Faaliyeti-KCH 5" projesidir. Bu projeye ilişkin Proje Tanıtım Dosyası da aynı yönetmelik doğrultusunda incelenmiş ve ÇED süreci başlamıştır.

ÇED süreci ve kamuoyu duyurusu

Her iki proje için de ÇED sürecinin başladığı bilgisi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın internet sitesinde kamuoyuna duyurulmuştur. ÇED süreci, projelerin çevresel etkilerini değerlendirerek, çevreye olası zararları minimize etmeyi amaçlamaktadır. Projeler hakkında detaylı bilgiye bakanlığın internet sitesinden ulaşılabilir.

Kurtuluş Mahallesi'nde gerçekleştirilecek bu jeotermal projeler, bölgenin enerji potansiyelini değerlendirme açısından büyük önem taşımaktadır. Ancak çevresel etkiler ve yerel halkın görüşleri de bu süreçte dikkate alınacak kritik unsurlar arasında yer alıyor. ÇED süreci tamamlandığında, projelerin uygulanabilirliği ve çevresel önlemleri daha net bir şekilde ortaya konacaktır.