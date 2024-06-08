Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen boya, badana ve tamirat işlemleri ile salon, mahalle sakinlerinin özel günlerini kutlayabilecekleri modern ve estetik bir görünüme kavuşacak.

Daha önce Pera Düğün, Organizasyon ve Kültür Merkezi ile Güzelçamlı Mahallesi Düğün Salonu’nu yenileyen Kuşadası Belediyesi, Davutlar Düğün Salonu için de benzer bir yenileme sürecini başlattı. Çalışmalar kapsamında salonun kapı, pencere, zemin, tavan, lavabo ve WC alanlarında gerekli tamirat ve tadilat işlemleri gerçekleştiriliyor.

Yenileme çalışmaları tamamlandığında, Davutlar Düğün Salonu sadece düğün ve nişan organizasyonlarına değil, aynı zamanda çeşitli kültür-sanat etkinliklerine de ev sahipliği yapacak modern bir sosyal tesis olarak hizmet verecek. Kuşadası Belediyesi’nin bu adımı, Davutlar Mahallesi sakinlerine daha kaliteli ve konforlu bir mekân sunmayı hedefliyor.

Kuşadası Belediyesi’nden yapılan açıklamada, yenileme çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanmasının planlandığı ve Davutlar Mahallesi’nin modern bir sosyal tesise kavuşacağı belirtildi.