Kuşadası Belediyesi tarafından kent genelinde olumsuzlukları hızlıca gidermek amacıyla kurulan Acil Müdahale Birimi, kurulduğu günden bu yana 8 bin 505 talebi başarıyla çözüme kavuşturdu. Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki 19 personel, gece gündüz demeden, 7/24 görev yaparak kentin her köşesinden gelen talepleri anında karşılıyor.

Geniş yelpazeli hizmet

Ekipler, Camikebir Mahallesi, Kahramanlar Caddesi ve Sağlık Caddesi'nde bazalt taş tamiratı gibi çeşitli çalışmalarla faaliyetlerine devam ediyor. Kuşadası Belediyesi, bozulan yol ve kaldırımların tamiratından ağaçların budanmasına, sokakların temizliğinden parkların bakımına kadar geniş bir yelpazede hizmet sunarak, vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalar, Kuşadası sakinlerinden büyük takdir toplarken, Acil Müdahale Birimi’nin etkinliği ve hızlı çözüm kabiliyeti, belediyenin sorunlara anında müdahale konusundaki kararlılığını gözler önüne seriyor.