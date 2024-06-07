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Işın, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastaneye kaldırılan işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığını belirterek, olaya ilgili inceleme başlattıklarını duyurdu.

Yaralılardan Şakar'ın tedavisi olay yerinde ambulansta yapıldı. Diğer 4 işçi ise kentteki hastanelere götürüldü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekilpleri sevk edildi.

Kütahya'da kampüste köpeklerin neden olduğu kazada 2 öğrenci yaralandı

Kütahya'da kampüste köpeklerin neden olduğu kazada 2 öğrenci yaralandı

Kalıpların altında kalan işçiler Bayram Şakar, Recep Tunç, Recep Can, Hüseyin Çakar ve İbrahim Kayıoğlu yaralandı.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da bir inşaatta beton atılırken yaşanan çökme sonucu yaralanan 5 işçi den biri olay yerinde tedavi edildi, 4'ü hastaneye kaldırıldı.

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