Tatil merkezlerindeki otellerin doluluk oranları yüzde 70’leri aşarken, turizmciler son hafta rezervasyonlarıyla bu oranların yüzde 90’lara ulaşmasını bekliyor.

Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Kaz Dağları bölgesindeki otellerde yoğun bir ilginin olduğunu vurgulayarak şunları belirtti: "Edremit bölgemiz, deniz otelleri, kıyı otelleri ve Kaz Dağı'ndaki butik otelleriyle 9 günlük uzun bayram tatiline hazır. Butik otellerimiz neredeyse dolu. Huzurlu bir tatil geçirebileceğiniz kıymetli otellerimiz rezervasyonlarını yapmış, misafirlerini bekliyor."

Özellikle otoyol bağlantıları ve Çanakkale Köprüsü gibi ulaşım projelerinin tamamlanmasıyla bölgeye erişimin kolaylaştığını belirten Çetin, "Edremit körfezi, daha uygun ve hızlı ulaşılabilir bir bölge haline geldi. Büyük şehirlerden gelen dinlenmek isteyen vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

TÜRSAB Çanakkale-Balıkesir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Fatih Ergün de, tatil döneminde otellerin ve acentelerin yoğun bir ilgi gördüğünü söyledi. "Bu anlamda iyi bir tatil dönemi, iyi bir sezon başlangıcı olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.