Program kapsamında Aliağa'ya gelen İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran ve beraberindeki heyet, Dikili, Bergama, Kınık ve Foça kadın kolları başkanlarıyla bir araya geldi.

Projeler konuşuldu

Buluşmada, AK Parti'nin kuruluşundan bu güne kadar geldiği yol ve siyasi tecrübeler paylaşıldı. Kadınlara yönelik çalışmalar ve projeler ele alındı. Teşkilat çalışmaları ve planlanan projelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, İl Teşkilat Başkanı Saadet Doğru, Bölge koordinatörü Nesrin Akşehirli ve İlçe koordinatörleri de hazır bulundu.