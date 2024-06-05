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Dorsede hasara yol açan yangının neden çıktığı araştırılıyor.

Tırı güvenlik şeridine çeken şoför, dorseyi şoför mahallinden ayırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Soner Yaman"ın kullandığı 34 JV 5576 plakalı tırın dorsesinden, Kuzey Marmara Otoyolu Mahmutbey İSTOÇ ayrımında dumanlar yükseldi.

İSTANBUL (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir tır ın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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